«Зенит» отзаявил Ерохина, «Краснодар» — Кривцова, «Химки» — Джикию. Объясняем причины

«Это технический момент. Большое количество отзаявок связано с переходом ряда лиг на систему проведения “весна-осень”. Так с 2024 года будут играть в Молодежной футбольной лиге и в дивизионе Б Второй лиги, за команды которых и были заявлены футболисты. Сквозная заявка позволяет им играть за команду в РПЛ и за их вторые и молодежные команды», — так неназванный собеседник прокомментировал для «Матч ТВ» ситуацию год назад.