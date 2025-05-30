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«Зенит» теряет своего лидера, футболисты сборной России переходят в «Локомотив». Трансферы и слухи дня

Свежее к утру.

Источник: РИА "Новости"

Что в России

Зелимхан Бакаев близок к переходу в «Локомотив»

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник Зелимхан Бакаев близок к переходу в «Локомотив», утверждает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Сообщается, что стороны обсуждают соглашение на три года.

Минувший сезон Бакаев провел на правах аренды в «Химках». Его контракт с «Зенитом» истекает в июне.

Таким образом, в новую команду Зелимхан перейдет на правах свободного агента.

Бакаев является воспитанником «Спартака». В составе «Химок» 28-летний футболист забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи в 28 матчах.

Глушенков хочет покинуть «Зенит» и готов вернуться в «Локомотив» или «Крылья Советов» — источник

Источник: ФК "Зенит"

Атакующий футболист сборной России Максим Глушенков хочет покинуть петербургский «Зенит», утверждает «Советский спорт».

«Нападающий чувствует себя некомфортно и рассматривает вариант с уходом из команды петербуржцев. Максим готов вернуться в один из своих бывших клубов — московский “Локомотив” или самарские “Крылья Советов”, — пишет источник.

Ранее в СМИ писали о недопониманиях Глушенкова с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. При этом сам Семак опровергал эту информацию.

Напомним, что Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июле 2024 года. 25-летний футболист в составе петербургской команды провел 26 матчей, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач. Transfermarkt оценивает Глушенкова в 15 миллионов евро. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

Комличенко выбрал между «Спартаком», «Локомотивом» и «Краснодаром», уже есть устная договоренность — источник

Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко договорился о трансфере с «Локомотивом», утверждает Sport Baza.

Сообщается, что договор пока не подписан, но устная договоренность уже есть. Ожидается, что срок контракта составит четыре года, а «Локомотиву» трансфер 29-летнего форварда обойдется в 3 миллиона евро.

«На форварда также претендовали “Спартак” и “Краснодар”, но Николай решил сделать выбор в пользу “железнодорожников”, во многом потому что “Локомотив” интересовался им уже третье трансферное окно подряд и проявил самую большую заинтересованность», — пишет источник.

Что в Европе

Ди Мария возвращается в клуб, где начинал свою карьеру

Источник: Reuters

Бывший вингер «Реала» и «ПСЖ», чемпион мира в составе сборной Аргентины Анхель Ди Мария продолжит карьеру в своем родном клубе.

Переход 37-летнего футболиста анонсировал в соцсетях аргентинский «Росарио Сентраль». С 2001 по 2005 год Ди Мария выступал за молодежные команды клуба из Росарио, а затем провел в нем два сезона на профессиональном уровне.

30 июня у Ди Марии истекает контракт с португальской «Бенфикой», и он станет свободным агентом. В сезоне-2024/25 аргентинец отметился 15 голами и 10 результативными матчами в 40 матчах «Бенфики» во всех турнирах.

Муслера объявил об уходе из «Галатасарая», в котором провел 14 лет

Источник: РИА "Новости"

Уругвайский вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера на пресс-конференции объявил об уходе из турецкого клуба по окончании сезона.

38-летний голкипер выступал за стамбульский клуб с 2011 года и завоевал в его составе 16 трофеев.

Муслера является рекордсменом «Галатасарая» по числу матчей за команду среди иностранных игроков (460).