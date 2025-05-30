«Зенит» теряет своего лидера, футболисты сборной России переходят в «Локомотив». Трансферы и слухи дня

Напомним, что Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июле 2024 года. 25-летний футболист в составе петербургской команды провел 26 матчей, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач. Transfermarkt оценивает Глушенкова в 15 миллионов евро. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.