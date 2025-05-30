«Зенит» объявил о возвращении Мимовича в «Фенербахче»

Мимовичу 20 лет. Футболист был куплен «Фенербахче» у сербской «Црвены Звезды» 31 января 2025 года, а 12 февраля был арендован «Зенитом». Мимович провел за петербургский клуб шесть матчей в РПЛ и Кубке России и не отметился результативными действиями.