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«Зенит» объявил о возвращении Мимовича в «Фенербахче»

Мимович покинул «Зенит» после завершения срока аренды.

Источник: ФК "Зенит"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил в своем Telegram-канале об уходе сербского защитника Огнена Мимовича.

Мимович выступал за «Зенит» на правах аренды, срок действия соглашения истек. Серб вернется в расположение турецкого «Фенербахче», которому принадлежат права на футболиста.

«Зенит» благодарит Огнена Мимовича и желает удачи в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Мимовичу 20 лет. Футболист был куплен «Фенербахче» у сербской «Црвены Звезды» 31 января 2025 года, а 12 февраля был арендован «Зенитом». Мимович провел за петербургский клуб шесть матчей в РПЛ и Кубке России и не отметился результативными действиями.