Владимир Леонов: Для нас приятно снова принять Суперкубок России по футболу

12 июля новый сезон в российском футболе стартует с матча за Суперкубок России между действующим чемпионом страны «Краснодаром» и обладателем Кубка России московским ЦСКА. Эта встреча пройдет в Казани, которой на этой неделе Российский футбольный союз (РФС) снова доверил организацию этого мероприятия — в прошлый раз столица Татарстана принимала Суперкубок в июле 2023 года.
В интервью «Известиям» министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал получение Казанью права проведения этого матча, оценил результаты региональных команд в прошедшем сезоне в игровых видах спорта, а также рассказал, что столица республики еще может провести в 2028 году чемпионат Европы по водным видам спорта.
— Как Казани удалось получить второй Суперкубок России за три года?
— Это же решение РФС. А мы всегда открыты к проведению подобного рода мероприятий. Видимо, неплохо провели Суперкубок в позапрошлом году. Для нас приятно всегда принимать в Республике Татарстан такие события. Тем более что наша республика — спортивный регион. У нас потрясающие спортивные объекты и опыт организации таких матчей и соревнований есть. К тому же Суперкубок пройдет уже меньше чем через месяц — времени для подготовки объективно немного. Возможно, РФС принял решение проводить встречу в проверенной локации. С представителями организации мы уже обсуждали работу в этом направлении. Думаю, до конца недели они запустят рекламную кампанию и билетную программу. Уверен, что совместно мы сделаем настоящий спортивный праздник. И порадуем всех зрителей, которые будут на трибуне, и всех зрителей, которые будут смотреть матч по телевизору.
— Вы когда-либо обсуждали с ФХР вариант привезти сборную России по хоккею в Казань или Нижнекамск? Чтобы один из этих городов или оба сразу вошли в программу тура национальной команды по регионам, который с 2022 года проходит в майские праздники?
— Пока не обсуждали это. Мы на связи с ФХР, но этой темы не касались, хотя и Казань, и Нижнекамск — прекрасные хоккейные города с отличной инфраструктурой. Если будет такая инициатива, обязательно ее рассмотрим.
— Сами не хотите предложить провести матчи сборных России и Белоруссии в городах Татарстана?
— В первый раз об этом слышу. Недавно проходила информация, что ФХР хочет сделать турне ветеранов НХЛ и КХЛ на три города: Санкт-Петербург, Москва и Казань. Мы в диалоге по этому поводу. Предварительно, данное мероприятие хотят провести в августе, но пока всё это только мазками обсуждается. Думаю, ФХР сама об этом объявит, когда появится конкретика.
— У Казани еще остаются шансы провести соревнования по водным видам спорта, которые город получил до 2022 года?
— В нынешнем 2025 году в Казани во второй раз должен был пройти чемпионат мира по водным видам спорта (первый прошел в 2015 году.— «Известия»). Но по известным причинам его перенесли, и в этом году он пройдет вместо Казани в Сингапуре. Но у нас по контракту остается проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. Он должен был пройти у нас в 2024 году, но проведение его у нас перенесено на 2028-й. Он в календаре европейской федерации водных видов. Там должны пройти соревнования по всем видам спорта кроме водного поло — в Европе по нему проходит отдельное континентальное первенство. Поэтому пока не отменены, а перенесены. Но каких-то активных диалогов об этом не ведется. Тем не менее время есть. И шансы провести его в Казани в 2028 году есть.
— А чемпионат мира — 2025 от Казани ушел окончательно? Его проведение у вас не стоит в календаре на другие годы?
— Да, с ним, к сожалению, вопрос закрыт. Если не ошибаюсь, он расписан по городам до 2036 года. Так что пока даже неактуально говорить о чемпионате мира в Казани.
— Уже понесли какие-то затраты на подготовку к чемпионату мира? Если да, то будете пытаться добиться от FINA (Международной федерации водных видов спорта) их компенсации?
— Нет, никаких затрат не было. Потому что инфраструктура в целом была готова еще после ЧМ-2015. К ЧМ-2025 мы хотели построить еще один объект, но пока он на паузе. Под чемпионат Европы чуть проще — при существующей инфраструктуре мы его спокойно проведем. Так что капитальных затрат нет. Затраты могли быть только операционные.
— Что за объект хотели построить?
— Центр хай-дайвинга. У нас в стране таких нет. И в общем в мире тоже есть такая проблема — негде хай-дайверам круглологодично тренироваться, поскольку они прыгают в воду с 27 м. Мы хотели построить такой объект рядом с нашим Центром водных видов спорта в Казани. Даже отрисовывали эскиз того, как это может выглядеть. Но это был бы не чисто спортивный объект, а комплекс, где также были бы и офисные помещения, и магазины, и отели. Но сейчас пока неактуально говорить об этом.
— Как оцените инфраструктурное наследие прошлогодних Игр БРИКС?
— Отличное наследие. Проводим на построенных объектах огромное количество соревнований. В этом году у нас в Казани прошло немало чемпионатов России. Например, уже прошел чемпионат России по настольному теннису — как раз на том объекте, который построили к Играм БРИКС. Этим летом у нас пройдет чемпионат России по легкой атлетике на обновленном Центральном стадионе. Скоро проведем Кубок России по плаванию в обновленном Дворце водных видов спорта. У нас постоянно идут соревнования и сборы на гребном канале, который мы отремонтировали. Так что всё работает — получился хороший апгрейд благодаря Играм БРИКС. Объекты обновились — они стали теперь современнейшими. Не только с современным ремонтом, но и с обновленным оборудованием.
— В последнее время в КХЛ появилось немало хорошо заполняемых арен вместимостью в 10−15 тыс. зрителей. А в Питере «СКА Арена» и вовсе собирает по 23 тыс. человек. Нет ощущения, что чуть менее 9 тыс. на казанской «Татнефть Арене» — это уже недостаточная вместимость для домашних матчей «АК Барса»? В отдаленной перспективе возможны изменения по этой части?
— Только если в отдаленной. Мы действительно вели рабочие разговоры на эту тему и с нашей федерацией, и с самим хоккейным клубом «Ак Барс». Во-первых, сам по себе объект был уже давно построен. Во-вторых, «Ак Барс» с точки зрения фан-сообщества очень популярен. А на матчах плей-офф вообще громадный ажиотаж. С этой точки зрения хочется новую более вместительную арену. Но на сегодня строить большую арену — это очень большие по нынешним временам деньги. Поэтому пока… В какой-то перспективе, наверное, да. Но сейчас нельзя сказать о каких-то решениях.
— Саму «Татнефть Арену» невозможно реконструировать?
— Это нереально. Надо строить новую арену, если мы хотим повысить вместимость на хоккее. Но это вопрос принципиального решения и поиска инвесторов. Всё это обойдется в колоссальные деньги. Так что пока «Татнефть Арена» — это крупнейший хоккейный объект нашей республики.
— Как оцените выступления ваших региональных клубов в российских соревнованиях по игровым видам спорта в прошедшем сезоне-2024/25?
— Все сыграли неплохо. Наверно, на «Ак Барс» было больше надежд в плей-офф КХЛ. Потому что у этого клуба всегда много амбиций. И регулярный чемпионат он хорошо провел. Жаль, что в плей-офф что-то пошло не так. Не хотелось бы критиковать клуб, но как болельщик я бы хотел, чтобы хотя бы еще один раунд мы прошли.
Футбольный «Рубин» — середняк РПЛ. Но очень дерзкий середняк. Это неприятный соперник для любой титульной команды. И есть задача двигаться выше. Всё для этого у клуба есть — хороший тренерский штаб, хороший костяк игроков. Команда иногда выдает очень хорошие матчи, показывает зрелищный футбол. И, что важно, на стадион стали возвращаться зрители. У нас на каком-то этапе был провал с посещаемостью матчей «Рубина», но по прошедшему сезону мы сделали рекордную посещаемость за долгое время.
В баскетболе было обидно, что УНИКС не попал в финал плей-офф Единой лиги ВТБ. Но взял бронзу — считаю, что сейчас это хороший результат. «Зенит-Казань» в мужском волейболе чемпион. Чуть-чуть мы оступились в финале по водному поло. Но в целом Татарстан доказывает статус спортивной столицы страны. Все команды выступают на своем уровне. Конечно, всегда хочется большего, но в целом результаты хорошие. Тем не менее задача всегда подниматься на ступеньку выше.
Алексей Фомин