Владимир Леонов: Для нас приятно снова принять Суперкубок России по футболу

— В нынешнем 2025 году в Казани во второй раз должен был пройти чемпионат мира по водным видам спорта (первый прошел в 2015 году.— «Известия»). Но по известным причинам его перенесли, и в этом году он пройдет вместо Казани в Сингапуре. Но у нас по контракту остается проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. Он должен был пройти у нас в 2024 году, но проведение его у нас перенесено на 2028-й. Он в календаре европейской федерации водных видов. Там должны пройти соревнования по всем видам спорта кроме водного поло — в Европе по нему проходит отдельное континентальное первенство. Поэтому пока не отменены, а перенесены. Но каких-то активных диалогов об этом не ведется. Тем не менее время есть. И шансы провести его в Казани в 2028 году есть.