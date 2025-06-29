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Дисквалифицированный судья устроился на работу в школу «Зенита»

Российский футбольный арбитр Владислав Безбородов, дисквалифицированный в сезоне-2024/2025, устроился в школу петербургского «Зенита». Об этом «РБ Спорт» рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

«Я слышал от директора спортивной школы “Зенит”, — это городская школа — что Безбородов работает в ее структуре», — рассказал Митрофанов. Он добавил, что не знает других подробностей.

В марте сообщалось о том, что Безбородов может стать подозреваемым по делу о мошенничестве. Уточнялось, что схему раскрыли самарские следователи, однако у них не было достаточного количества улик, чтобы вызвать судью на допрос.

В ноябре прошлого года дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила Безбородова от работы на матчах РПЛ и других соревнованиях под эгидой РФС до конца сезона-2024/2025. Это произошло после того, как арбитр похвалил сам себя в соцсетях.