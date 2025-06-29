Победитель Лиги чемпионов Абрахам отказался от перехода в «Зенит»

Абрахаму 27 лет, прошедший сезон он провел в аренде в «Милане», став обладателем Суперкубка Италии. В 45 матчах в различных турнирах нападающий забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач. Большую часть карьеры Абрахам провел в английских клубах, он является воспитанником «Челси», в составе которого выиграл Лигу чемпионов (2021) и Суперкубок УЕФА (2021). В «Рому» форвард перешел летом 2021 года, сумев вместе с клубом стать победителем первого розыгрыша Лиги конференций (2022) и дойти до финала Лиги Европы (2023).