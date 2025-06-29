Победитель Лиги чемпионов Абрахам отказался от перехода в «Зенит»

РИМ, 29 июня. /ТАСС/. Английский нападающий Тэмми Абрахам отказался от варианта с переходом в петербургский футбольный клуб «Зенит». Об этом на своей странице в X сообщил журналист Николо Скира.
По информации источника, Абрахам намерен выступать за клуб из топ-5 сильнейших лиг Европы.
Ранее журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что «Зенит» предложил итальянской «Роме» €20 за трансфер, а самому игроку — контракт на три года с зарплатой €5 млн за сезон. Позднее «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Зенит» не проявляет интереса к английскому футболисту.
Абрахаму 27 лет, прошедший сезон он провел в аренде в «Милане», став обладателем Суперкубка Италии. В 45 матчах в различных турнирах нападающий забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач. Большую часть карьеры Абрахам провел в английских клубах, он является воспитанником «Челси», в составе которого выиграл Лигу чемпионов (2021) и Суперкубок УЕФА (2021). В «Рому» форвард перешел летом 2021 года, сумев вместе с клубом стать победителем первого розыгрыша Лиги конференций (2022) и дойти до финала Лиги Европы (2023).
«Зенит» в сезоне-2024/25 впервые за семь лет не смог выиграть чемпионат России.