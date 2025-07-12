Яркое открытие сезона. «Краснодар» и ЦСКА разыграют Суперкубок России

«Это мой первый суперкубок, но я играл много финалов как футболист и тренер, — сказал Челестини журналистам. — Конечно, финалы существуют для того, чтобы выигрывать. Для меня как для тренера важно получить такой опыт. Мы работали две недели на сборах плодотворно, качественно, рассматривали товарищеские матчи как подготовку к финалу. Очень важно выиграть трофей. Мы знаем все о “Краснодаре”, хорошо изучили атаку, оборону, стандарты. Мы три недели изучали досконально, наши товарищеские матчи были нацелены на это».