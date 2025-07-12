«Зенит» захватил Суперкубок России на 5 лет. Каким был турнир до петербургской гегемонии?

Хотя не сказать, что «Зенит» прохладно отнёсся к встрече: ведь все лучшие были на поле. Иванович, Ракицкий, Дзюба, Азмун, Оздоев — то есть тот самый костяк, который ассоциируется только с трофеями. Но не вышло. Интересно при этом, что «Зенит» вёл 2:1 до 78-й минуты, однако потом сыграла магия Алексея Миранчука, который сделал два гола за три минуты. «Локо» же взял Суперкубок впервые с 2005 года. Через два года случится ещё Кубок России при Марко Николиче. На этом с трофеями для железнодорожников пока всё.