СМИ: «Аль-Наср» хочет приобрести футболиста «Зенита» Луиса Энрике за €70 млн

По информации источника, сумма трансфера может составить €70 млн. По информации портала Transfermarkt, рекордная сумма трансфера за игрока чемпионата России была зафиксирована в августе 2023 года, когда «Зенит» продал бразильского нападающего Малкома в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии за €60 млн.