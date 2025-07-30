СМИ: «Аль-Наср» хочет приобрести футболиста «Зенита» Луиса Энрике за €70 млн

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии планирует приобрести бразильского полузащитника петербургского «Зенита» Луиса Энрике. Об этом сообщает журналист Жорже Никола на своей странице в соцсети X.
По информации источника, сумма трансфера может составить €70 млн. По информации портала Transfermarkt, рекордная сумма трансфера за игрока чемпионата России была зафиксирована в августе 2023 года, когда «Зенит» продал бразильского нападающего Малкома в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии за €60 млн.
За «Аль-Наср» выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.
Луису Энрике 24 года, он перешел в «Зенит» в январе из бразильского «Ботафого». В прошлом сезоне бразилец провел за «Зенит» 15 матчей, забил два гола и отдал три голевые передачи.