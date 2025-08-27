Ричмонд
Форвард «Кельна» едет в «Пари НН», Пруцев — в «Локомотиве», «ПСЖ» нашел Сафонову новый клуб?

Главные трансферные новости и слухи в нашем обзоре дня.

Источник: Reuters

Что в России

«Пари НН» договорился с Рондичем из «Кельна»

Как стало известно «СЭ», «Пари НН» близок к подписанию контракта с нападающим «Кельна» Имадом Рондичем.

26-летний босниец согласен на переход, нижегородцам осталось решить вопрос с немецким клубом, обсуждение с которым упирается в том числе в политические моменты.

Рондич перешел в «Кельн» из «Видзева» в феврале 2025 года. В сезоне-2024/25 форвард провел 21 матч за польскую команду и 9 игр за немецкий клуб, на его счету 10 голов и 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

Источник: Соцсети

«Спартак» отказался от подписания защитника «Галатасарая»

В «Спартаке» приняли решение отказаться от подписания защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты, сообщает Derin Gala 1905.

По информации источника, причины отказа пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что московский клуб уже согласовал с «Галатасараем» трансфер 26-летнего колумбийца, а сам футболист выразил готовность переехать в Россию.

Куэста выступает за «Галатасарай» с февраля 2025 года. За это время на счету защитника 9 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

Ранее Куэста играл за «Генк» и «Атлетико Насьональ».

Источник: ФК "Зенит"

Барриос не хочет покидать «Зенит»

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе футболиста из российского клуба.

Ранее El Deportivo сообщил, что колумбиец собирается вернуться на родину. По информации источника, 31-летний футболист уже предложил свои услуги «Атлетико Насьональ».

«Нет, это неправда. Вильмар не хочет покидать “Зенит”. Продление контракта? У Вильмара еще два года [действия соглашения]. Но все возможно», — сказал Поссо «СЭ».

Колумбиец выступает за «Зенит» с 2019 года. Он провел 231 матч за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись 3 голами и 7 результативными передачами. Контракт Барриоса рассчитан до лета 2027-го.

Источник: РИА "Новости"

Пруцев продлит контракт со «Спартаком», но проведет сезон в «Локо»

«Спартак» в ближайшее время продлит контракт с полузащитником Данилом Пруцевым, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, соглашение будет продлено до лета 2028 года, после чего 25-летний полузащитник на правах аренды перейдет в «Локомотив».

В июле «СЭ» сообщил, что клубы обсуждали возможный трансфер футболиста.

Пруцев выступает за «Спартак» с января 2022 года. Он провел 114 матчей за красно-белых во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 13 результативных передач. Его нынешнее соглашение с московским клубом рассчитано до июня 2026-го.

«Динамо» может пригласить еще одного новичка

Как стало известно «СЭ», «Динамо» покупкой Максима Осипенко, Ивана Сергеева, Рубенса, Бактиера Зайнутдинова и Антона Миранчука выполнило все летние трансферные задачи с учетом пожеланий тренерского штаба.

Ранее в зимнее трансферное окно команду пополнили Данил Глебов и Хуан Хосе Касерес. При этом, если на рынке будет интересный вариант, не исключено приглашение еще одного новичка — игрока группы атаки. На другие позиции приобретений не планируется.

«Торино» не принял новое предложение «Спартака» по защитнику Коко

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе защитника Сауля Коко в «Спартак».

Ранее Джиакомо Морандин сообщил, что московский клуб вернулся к переговорам по трансферу 26-летнего защитника.

«Торино» пока не принял предложение от «Спартака» и рассматривает Коко в качестве игрока стартового состава. Ситуация может измениться, если «Торино» приобретет нового центрального защитника в ближайшие дни, но пока никаких признаков этого не предвидится. Необходимо следить за ситуацией, нельзя исключать сюрпризы«, — сказал Джулини “СЭ”.

Коко присоединился к «Торино» летом 2024 года. В сезоне-2024/25 защитник провел 34 матча за туринцев во всех турнирах и забил 2 гола. В сезоне-2025/26 защитник полностью отыграл матчи «Торино» против «Модены» (1:0) в Кубке Италии и против «Интера» (0:5) в 1-м туре чемпионата Италии.

Главное в Европе

«ПСЖ» согласовал трансфер Сафонова в другой клуб

«ПСЖ» согласовал с другим клубом переход российского вратаря Матвея Сафонова, сообщает Transfer Feed.

Детали сделки, в том числе название нового клуба, не уточняются.

Ранее издание Le Parisien сообщило, что 26-летний вратарь намерен остаться в «ПСЖ» в сезоне-2025/26.

Сафонов играет за «ПСЖ» с июля 2024 года. Вместе с командой он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Контракт голкипера действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Источник: Reuters

Лукас Васкес подписал контракт с «Байером»

«Байер» объявил о переходе защитника Лукаса Васкеса на правах свободного агента.

34-летний испанец подписал контракт до лета 2027 года. Игрок будет выступать под 21-м номером.

Васкес — воспитанник «Реала». Он находился в системе клуба с 2007 года, а также выступал на правах аренды в «Эспаньоле» в сезоне-2014/15. Защитник провел 402 матча за основную команду сливочных во всех турнирах, отметившись 38 голами и 73 результативными передачами. В июле 2025 года Васкес покинул «Реал».

Источник: AP 2024

Чуквуэмека перешел в «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе полузащитника «Челси» Карни Чуквуэмеки.

21-летний британец подписал контракт до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценил сделку в 20 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Чуквуэмека был арендован «Боруссией». Хавбек провел в общей сложности 22 матча и забил 1 гол.

Источник: Reuters

«Бетис» может арендовать вратаря «Манчестер Юнайтед»

«Бетис» заинтересован в подписании арендного соглашения с вратарем «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, сообщает Indykaila.

По данным источника, испанский клуб уже навел справки по возможной сделке в отношении 29-летнего камерунца. Ранее стороны поддерживали контакты по поводу возможного возвращения бразильского нападающего «МЮ» Антони, чем и воспользовался «Бетис».

В сезоне-2024/25 Онана провел 50 матчей за «МЮ», пропустив 65 голов и в 11 встречах сыграв на ноль. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Автор: Никита Веденеев