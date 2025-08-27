Форвард «Кельна» едет в «Пари НН», Пруцев — в «Локомотиве», «ПСЖ» нашел Сафонову новый клуб?

Куэста выступает за «Галатасарай» с февраля 2025 года. За это время на счету защитника 9 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.