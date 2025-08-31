Ричмонд
Жерсон может уйти из «Зенита» через 1,5 месяца после прихода. Да, мы тоже в шоке

«Аль-Наср» хочет купить бразильца.

Сенсационный инсайд прилетел из-за рубежа: новичок «Зенита» Жерсон уже может покинуть клуб. Сначала Фабрицио Романо сообщил, что бразильца хочет купить «Аль-Иттихад», но затем итальянца поправили: хавбек на радаре у другого аравийского клуба — «Аль-Насра».

Непростой старт

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025-го: по данным Transfermarkt, петербуржцы выплатили бразильскому клубу около 25 миллионов евро. Переговоры растянулись на недели и сопровождались нервной развязкой — саудовский «Аль-Наср» пытался перехватить футболиста, когда все уже было согласовано, предлагая игроку более выгодные условия. Однако «Зенит» успел закрыть вопрос и приобрел Жерсона.

13 июля «Зенит» представил новичка на «Газпром Арене» — получилось ярко и с шоу для болельщиков. Во время презентации полузащитник сборной Бразилии появился на стадионе из гигантской коробки, на которую была нанесена карта Джокера — прозвище Жерсона.

По игре старт вышел тяжелым: к концу августа у бразильца шесть матчей за сине-бело-голубых и ни одного результативного действия. Перед встречей 23 августа с махачкалинским «Динамо» звездный новичок неожиданно остался в запасе — Сергей Семак прямо сказал в эфире «Матч ТВ», что «на сегодняшний день его кондиции неоптимальны, он набирает форму и адаптируется».

Матч 7-го тура РПЛ с «Пари НН» Жерсон пропустил из-за небольшого повреждения на тренировке; под вопросом и его участие в товарищеской встрече со «Сьоном» 6 сентября.

Поворот на Саудовскую Аравию

К удивлению, интерес аравийцев к игроку «Зенита» не угас. В конце июня «Аль-Наср» пытался вмешаться в сделку, на что указывали O Globo и другие медиа. Теперь, несмотря на его переход в «Зенит», борьба за футболиста вспыхнула вновь.

В воскресенье днем известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что «Аль-Иттихад» нацелился на Жерсона, хотя и упомянул: «Никаких договоренностей на этом этапе нет, но пытается их достичь».

Через полчаса итальянец удалил пост, и в то же время саудовский журналист Фарес Аль-Фази поправил коллегу: переговоры с петербуржцами ведет не «Аль-Иттихад», а «Аль-Наср», который и хотел приобрести Жерсона в июне.

Стоит подчеркнуть, что почти одновременно с новостями о закрытии сделки «Зенитом» из Бразилии поступили странные новости. O Globo сообщал, что Жерсон якобы уже пожалел о переезде в Россию, так как «Аль-Наср» предлагал ему зарплату больше — 30 миллионов евро в год. Бразилец невзрачно начал в России — ходит по полю пешком, толком не участвует в атаках. Неужели действительно загрустил из-за потерянных денег и ищет варианты все-таки переехать в Саудовскую Аравию?

По информации «СЭ», «Зенит» может рассмотреть продажу Жерсона в «Аль-Наср» при условии предложения от 50 миллионов евро. При этом избавляться от новичка петербуржцы не хотят, потому что он понадобится, если Вендел все-таки уйдет (если не сейчас, то зимой или через год).

Андрей Кириллов