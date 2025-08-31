Жерсон может уйти из «Зенита» через 1,5 месяца после прихода. Да, мы тоже в шоке

Стоит подчеркнуть, что почти одновременно с новостями о закрытии сделки «Зенитом» из Бразилии поступили странные новости. O Globo сообщал, что Жерсон якобы уже пожалел о переезде в Россию, так как «Аль-Наср» предлагал ему зарплату больше — 30 миллионов евро в год. Бразилец невзрачно начал в России — ходит по полю пешком, толком не участвует в атаках. Неужели действительно загрустил из-за потерянных денег и ищет варианты все-таки переехать в Саудовскую Аравию?