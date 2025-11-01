Мостовой отпраздновал гол в ворота «Локомотива» с отсылкой на недавнее несостоявшееся похищение

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу петербургского клуба.
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой забил второй гол «Зенита», отличившись на 90+4 минуте встречи.
Хавбек отпраздновал забитый гол, надев на голову балаклаву, тем самым сделав отсылку на недавнее несостоявшееся похищение.
Напомним, 23 октября Андрей Мостовой стал жертвой попытки похищения в Санкт-Петербурге. Футболиста и его друга, хоккеиста Александра Гракуна, пытались похитить. Мостовой не пострадал и позже выступил с заявлением, поблагодарив всех за поддержку и сообщив, что он и его семья находятся в безопасности. Подозреваемые были задержаны правоохранительными органами.
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
1.11.2025, 20:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Михаил Галактионов
Голы
Зенит
Педро
(Максим Глушенков)
9′
Андрей Мостовой
(Александр Ерохин)
90+3′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
45+2′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
5
Вильмар Барриос
33
Нино
9
Сантос да Силва Жерсон
75′
25
Страхиня Эракович
11
Луис Энрике
84′
7
Александр Соболев
10
Максим Глушенков
90′
21
Александр Ерохин
20
Педро
84′
32
Лусиано Гонду
6
Ваня Дркушич
75′
17
Андрей Мостовой
90+4′
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
27
Николай Комличенко
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
45+2′
5
Жерзино Ньямси
3
Лукас Фассон
24
Максим Ненахов
84′
2
Кристиан Рамирес
25
Данил Пруцев
84′
99
Руслан Мялковский
93
Артем Карпукас
54′
7
Зелимхан Бакаев
Статистика
Зенит
Локомотив
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
6
2
Угловые
6
2
Фолы
10
19
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти