Мостовой отпраздновал гол в ворота «Локомотива» с отсылкой на недавнее несостоявшееся похищение

Напомним, 23 октября Андрей Мостовой стал жертвой попытки похищения в Санкт-Петербурге. Футболиста и его друга, хоккеиста Александра Гракуна, пытались похитить. Мостовой не пострадал и позже выступил с заявлением, поблагодарив всех за поддержку и сообщив, что он и его семья находятся в безопасности. Подозреваемые были задержаны правоохранительными органами.