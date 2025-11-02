Матч «Краснодар» — «Спартак» и еще две игры завершат 14-й тур РПЛ

ТАСС, 2 ноября. Программа 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье тремя матчами. В этот день состоятся игры «Оренбург» — «Сочи», «Балтика» — «Ахмат» и «Краснодар» — «Спартак».
В центральной встрече дня действующий чемпион России «Краснодар» примет московский «Спартак». Матч начнется в 19:30 мск. Краснодарская команда занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Выше располагаются московский ЦСКА (30 очков) и петербургский «Зенит» (29). Красно-белые с 22 очками идут 6-ми.
Прошлый матч между командами в Краснодаре завершился победой «Спартака» со счетом 3:0. В последний раз «быки» на своем поле оказались сильнее красно-белых в матче РПЛ 2 сентября 2023 года (2:0). У гостей не сыграет сербский защитник Срджан Бабич, который получил разрыв крестообразной связки колена и уже был прооперирован. У «Краснодара» из-за повреждений могут не сыграть Жубал и Мозес Кобнан.
В составе «Краснодара» в этом сезоне выделяется капитан команды Эдуард Сперцян. В активе 25-летнего футболиста 5 голов и 10 результативных передач в 13 матчах чемпионата России. У «Спартака» лучшими бомбардирами являются Манфред Угальде, Эсекьэль Барко и Жедсон Фернандеш (по 4 гола), а лучшими ассистентами — Маркиньос и Игорь Дмитриев (по 3 передачи).
Другие матчи дня
В первом матче воскресенья «Оренбург» дома встретится с «Сочи». Игра начнется в 12:00 мск. Сочинцы после прошлого тура смогли впервые в сезоне уйти с последнего, 16-го места в таблице РПЛ. Сейчас команда с 8 очками располагается на 14-й позиции. У «Оренбурга» столько же очков, но команда уступает южанам по дополнительным показателям и располагается на 15-м месте.
Также в воскресенье калининградская «Балтика» примет грозненский «Ахмат», матч начнется в 17:00 мск. Балтийцы с 24 очками занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат», имеющий в активе 16 очков, располагается на 9-й позиции.
Программа 14-го тура стартовала в пятницу, в этот день ЦСКА дома победил «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0. 1 ноября казанский «Рубин» сыграл вничью с московским «Динамо» (0:0), «Динамо» из Махачкалы победило самарские «Крылья Советов» (2:0), «Ростов» уступил тольяттинскому «Акрону» (0:1), «Зенит» оказался сильнее московского «Локомотива» (2:0).