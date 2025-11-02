Матч «Краснодар» — «Спартак» и еще две игры завершат 14-й тур РПЛ

Прошлый матч между командами в Краснодаре завершился победой «Спартака» со счетом 3:0. В последний раз «быки» на своем поле оказались сильнее красно-белых в матче РПЛ 2 сентября 2023 года (2:0). У гостей не сыграет сербский защитник Срджан Бабич, который получил разрыв крестообразной связки колена и уже был прооперирован. У «Краснодара» из-за повреждений могут не сыграть Жубал и Мозес Кобнан.