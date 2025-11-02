Петржела: «Зенит» ничто не остановит после победы над «Локомотивом»

Встреча состоялась 1 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«“Зенит” — главный претендент на титул. После победы над “Локомотивом” их ничто не остановит. Тем не менее считаю, что команде нужно уволить Семака по окончании сезона», — сказал Петржела Metaratings.ru.
После 14 матчей «Зенит» расположился на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов. «Локомотив» находится на четвёртом месте, имея в активе 27 очков.
В следующем туре РПЛ команда Сергея Семака 9 ноября на выезде встретится с «Крыльями Советов». Матч начнётся в 13:00 по московскому времени.