«Матч ТВ»: Батраков находится в шорт‑листе «ПСЖ»

Воспитанник академии «Локо» Батраков выступает за основной состав с марта 2024 года. В сезоне-2025/2026 в активе полузащитника 14 сыгранных матчей в РПЛ (десять голов, четыре передачи) и четыре встречи в FONBET Кубке России (два забитых мяча). Контракт Батракова с «Локомотивом» действует до конца июня 2029 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.