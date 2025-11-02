Ричмонд
«Матч ТВ»: Батраков находится в шорт‑листе «ПСЖ»

По информации канала «Матч ТВ», атакующий полузащитник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Локомотив» и сборной России по футболу Алексей Батраков находится в шорт-листе действующего чемпиона Лиги 1 «Пари Сен-Жермен».

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что 20-летний хавбек «красно-зелёных» может получить выгодное предложение о переходе уже в летнее трансферное окно 2026 года и перебраться в столицу Франции. Напомним, что за «красно-синих» с лета 2024 года выступает ещё один игрок «наших парней», голкипер Матвей Сафонов.

Воспитанник академии «Локо» Батраков выступает за основной состав с марта 2024 года. В сезоне-2025/2026 в активе полузащитника 14 сыгранных матчей в РПЛ (десять голов, четыре передачи) и четыре встречи в FONBET Кубке России (два забитых мяча). Контракт Батракова с «Локомотивом» действует до конца июня 2029 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.

31 октября в беседе с порталом «Спорт День За Днём» агент Батракова Владимир Кузьмичёв допустил уход своего клиента из «Локомотива» в зарубежный клуб уже в предстоящее зимнее трансферное окно.

Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
