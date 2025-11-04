Мостовой рассказал, что его больше всего удивило в первой части сезона РПЛ

«Несколько удивительных вещей произошло в первой части сезона РПЛ, — сказал он. — В первую очередь, это большое количество судейских ошибок, и это еще с системой видеоассистента рефери. Но это связано с тем, что 98 процентов судей не играли в футбол. Второе — это интрига, она снова есть, это радует. Как и в последние несколько лет. Еще бы отметил положение “Динамо” — не ожидал, как и многие, что команда будет находиться так низко (восьмое место — прим. ТАСС)».