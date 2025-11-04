Ричмонд
Мостовой рассказал, что его больше всего удивило в первой части сезона РПЛ

Двукратный чемпион СССР отметил плохое судейство.

Источник: РИА "Новости"

САМАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Плохое судейство и положение в турнирной таблице московского «Динамо» удивило двукратного чемпиона СССР в составе московского «Спартака» Александра Мостового в первой части сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал в преддверии форума «Россия — спортивная держава».

«Несколько удивительных вещей произошло в первой части сезона РПЛ, — сказал он. — В первую очередь, это большое количество судейских ошибок, и это еще с системой видеоассистента рефери. Но это связано с тем, что 98 процентов судей не играли в футбол. Второе — это интрига, она снова есть, это радует. Как и в последние несколько лет. Еще бы отметил положение “Динамо” — не ожидал, как и многие, что команда будет находиться так низко (восьмое место — прим. ТАСС)».

Мостовой рассказал об участии в форуме «Россия — спортивная держава». «Мы часто с Российским футбольным союзом участвуем в больших мероприятиях. В том числе будут автограф-сессии, встречи с болельщиками, активности с детьми, участие в сессиях. Все будет связано с футболом у нас, — сказал Мостовой. — Конечно, этот форум важен. Футбол — самый популярный вид спорта на планете, дети занимаются и любят».

Форум «Россия — спортивная держава» состоится в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.