Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.10
П2
2.70
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
1
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
6.60
П2
68.00
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.10
П2
4.85
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
9.75
X
5.49
П2
1.34
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Челси
Все коэффициенты
П1
9.75
X
6.18
П2
1.31
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.95
П2
2.17
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.75
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.40
X
5.20
П2
1.55
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.04
X
18.00
П2
54.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.40
П2
7.20
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.88
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.91
П2
9.25
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

Александр Мостовой — о возможном гражданстве РФ для Вендела: «Нормальный здравомыслящий человек спросит: “А зачем это надо?”»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением, нужно ли давать российский паспорт футболисту «Зенита» Венделу.

Источник: https://vk.com/zenit

«Он свободный человек и может выбирать. Но это не значит, что его в сборную будут вызывать. Все же понимают, что если ему дадут паспорт, то просто освободится место легионерское в “Зените”. Зачем он нам в сборной? У нас в расширенном списке 40 человек на игру с Гренадой. Нормальный здравомыслящий человек спросит: “А зачем это надо?” Сам Карпин об этом скажет», — сказал Мостовой «СЭ».

Вендел играет за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 12 матчей во всех турнирах и 2 голевые передачи.