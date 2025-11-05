Александр Мостовой — о возможном гражданстве РФ для Вендела: «Нормальный здравомыслящий человек спросит: “А зачем это надо?”»

«Он свободный человек и может выбирать. Но это не значит, что его в сборную будут вызывать. Все же понимают, что если ему дадут паспорт, то просто освободится место легионерское в “Зените”. Зачем он нам в сборной? У нас в расширенном списке 40 человек на игру с Гренадой. Нормальный здравомыслящий человек спросит: “А зачем это надо?” Сам Карпин об этом скажет», — сказал Мостовой «СЭ».