В «Динамо» рассказали, когда будут бороться за чемпионство в РПЛ

Глава общества «Динамо» Гулевский заявил, что если Карпин справится, то «через сезон команда будет на достойных местах». В этом сезоне «Динамо» идет восьмым в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РБК Спорт

«Динамо» в ближайший год будет бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил «Матч ТВ» председатель общества «Динамо» и член совета директоров футбольного клуба Анатолий Гулевский.

Гулевский назвал «безобразием» тот факт, что «Динамо» не побеждало в чемпионате страны с 1976 года. В 2024-м «Динамо» упустило возможность стать чемпионом, проиграв в последнем туре «Краснодару».

«Мы верим в тренера, и если те надежды, которые мы на него возлагаем, будут воплощены в жизнь, то через сезон команда будет на достойных местах. В 2027 году команда будет бороться за чемпионство», — сказал Гулевский.

«Динамо» под руководством Валерия Карпина занимает восьмое место в РПЛ. Глава РФС Александр Дюков в июне говорил, что тренеру разрешили совмещать посты в клубе и сборной России только до возвращения на международные турниры.

Зенит
1:3
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
5.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Валерий Карпин
Голы
Зенит
Педро
76′
Динамо
Иван Сергеев
53′
Ульви Бабаев
84′
Константин Тюкавин
90+3′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
25
Страхиня Эракович
66
Роман Вега
7
Александр Соболев
45+4′
33
Нино
32
Лусиано Гонду
64′
10
Максим Глушенков
17
Андрей Мостовой
46′
5
Вильмар Барриос
9
Сантос да Силва Жерсон
79′
21
Александр Ерохин
28
Нуралы Алип
64′
11
Луис Энрике
18
Ярослав Михайлов
46′
31
Густаво Мантуан
4
Юрий Горшков
64′
20
Педро
Динамо
31
Игорь Лещук
56
Леон Зайдензаль
78′
33
Иван Сергеев
2
Николас Маричаль
56′
88
Виктор Окишор
7
Дмитрий Скопинцев
90′
44
Антонио Диас Рубенс
14
Эль Мехди Маухуб
35′
17
Ульви Бабаев
13
Николя Муми Нгамале
73′
70
Константин Тюкавин
50
Александр Кутицкий
46′
6
Роберто Фернандес
55
Максим Осипенко
46′
74
Даниил Фомин
59′
10
Бителло
73′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
Зенит
Динамо
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
