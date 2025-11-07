Ричмонд
Глушенков: «Если мы не на первом месте, значит, дела пока не очень»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков оценил позицию своей команды в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Если мы не на первом месте, значит, [дела] пока не очень. У нас есть до конца года четыре игры, где мы можем все исправить и выйти на первое место», — цитирует 26-летнего игрока клубная пресс-служба.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России — команда в 14 матчах набрала 29 очков. В 14-м туре она победила «Локомотив» (2:0).

