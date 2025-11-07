«Акрон» оказывает содействие «Крыльям» в ситуации с газоном на «Самара Арене»: «Играть на огороде никому не пожелаю»

«Ситуация, конечно, для нас ни с какой стороны не привлекательная, потому что играть на огороде, травмировать футболистов, честно, абсолютно никому не пожелаю. С другой стороны, сейчас переносить матч — с учетом того, что наши соперники уже, понятно, определились с логистикой, оплатили чартеры, гостиницы… Не говорю про все остальные организационные моменты, связанные с уведомлениями в соответствующие службы и так далее. Для нас ситуация, честно говоря, неприятная. Будем стараться исправить. Мы тоже занимаем активную позицию, не прячем голову в песок. Только так. Будем пытаться своими силами помочь там, где мы можем это сделать. Все от нас зависящее обязательно сделаем, — сказал Клюшев “СЭ”.
Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что матч могут перенести в Санкт-Петербург из-за плохого состояния газона на стадионе в Самаре.
6 ноября в пресс-службе РПЛ сообщили «СЭ», что лига прорабатывает варианты решения ситуации.
Матч «Крылья Советов» — «Зенит» должен состояться в воскресенье, 9 ноября. Начало игры запланировано на 13.00 мск.