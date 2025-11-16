Вильмар Барриос: Соболев — классный чувак, он старается. Его помощь нужна «Зениту»

«Соболев — хороший парень, классный чувак. Его хорошо приняли в команде. Он еще пока не вышел на тот уровень голов и передач, который от него ждут. Он тренируется с полной отдачей, старается. Я уверен, что придёт его время, его помощь нужна команде», — сказал Барриос.
В этом сезоне Соболев поучаствовал в 19 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
Источник: «СБГ Шоу»
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
9.11.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 7865 зрителей
Главные тренеры
Магомед Адиев
Сергей Семак
Голы
Крылья Советов
Фернандо Костанца
(Роман Евгеньев)
50′
Зенит
Максим Глушенков
56′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
15
Николай Рассказов
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
24
Роман Евгеньев
18
Иван Лепский
22
Фернандо Костанца
15′
6
Сергей Бабкин
26
Джимми Марин
71′
14
Михайло Баньяц
77
Ильзат Ахметов
76′
91
Владимир Игнатенко
19
Иван Олейников
88′
9
Алексей Сутормин
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
10
Максим Глушенков
20
Педро
90+3′
6
Ваня Дркушич
5
Вильмар Барриос
28
Нуралы Алип
46′
4
Юрий Горшков
33
Нино
61′
25
Страхиня Эракович
8
Маркус Вендел
90′
32
Лусиано Гонду
11
Луис Энрике
86′
21
Александр Ерохин
9
Сантос да Силва Жерсон
52′
61′
7
Александр Соболев
Статистика
Крылья Советов
Зенит
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
1
5
Угловые
5
6
Фолы
29
10
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти