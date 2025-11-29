Футболист «Динамо» обвинил Карпина в жестком контроле: «Мешает играть. Очень тяжелая атмосфера. Много правил»

— Атмосфера внутри команды, между игроками и тренерским штабом, стала чуть легче, чем было раньше. Стало больше свободы, меньше жесткого контроля. С прошлым тренерским штабом было много контроля, много правил. Наверное, они думали, что мы ребята из академии, а не профессиональные футболисты. Поэтому и жесткий контроль. Нынешний штаб, на мой взгляд, лучше понимает игроков, мы чуть более свободны. Гусев многое поменял уже, атмосфера внутри команды стала лучше. Думаю, вы это уже видите и это приносит результат.