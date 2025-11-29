Футболист «Динамо» обвинил Карпина в жестком контроле: «Мешает играть. Очень тяжелая атмосфера. Много правил»

Напомним, что после ухода Карпина исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» был назначен Ролан Гусев.
— Второй матч под руководством нового тренера — вам радостно, вы грустите?
— Атмосфера внутри команды, между игроками и тренерским штабом, стала чуть легче, чем было раньше. Стало больше свободы, меньше жесткого контроля. С прошлым тренерским штабом было много контроля, много правил. Наверное, они думали, что мы ребята из академии, а не профессиональные футболисты. Поэтому и жесткий контроль. Нынешний штаб, на мой взгляд, лучше понимает игроков, мы чуть более свободны. Гусев многое поменял уже, атмосфера внутри команды стала лучше. Думаю, вы это уже видите и это приносит результат.
— Карпин слишком жесткий?
— Скажу честно, стиль работы штаба Карпина — вообще другое, чем то, к чему я привык. Наверное, многим игрокам из-за этого было не очень комфортно. Никогда в жизни такой стиль не видел — очень авторитетный, нет свободы. Наверное, в том числе это мешает играть, очень тяжелая атмосфера была внутри команды, это мешало. Хотя мы, конечно, делали все возможное, чтобы исправить положение в таблице.
— В России есть выражение — жестко держал за яйца. Это относится к стилю Карпина?
— Да. Многие чувствовали какой-то стресс. Тренер был очень авторитетный и всегда, всегда был прав. Но, конечно, авторитет надо уважать, и мы исполняли то, что он просит, — приводит слова Рубенса «РБ Спорт».
Ролан Гусев
Сергей Семак
Андрей Мостовой
29′
99
Андрей Лунев
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
63′
44
Антонио Диас Рубенс
2
Николас Маричаль
12′
6
Роберто Фернандес
33
Иван Сергеев
4
Хуан Хосе Касерес
46′
56
Леон Зайдензаль
7
Дмитрий Скопинцев
62′
88
Виктор Окишор
79′
10
Бителло
88′
91
Ярослав Гладышев
90′
70
Константин Тюкавин
73′
17
Ульви Бабаев
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
20
Педро
11
Луис Энрике
17
Андрей Мостовой
25
Страхиня Эракович
28
Нуралы Алип
88′
4
Юрий Горшков
77′
66
Роман Вега
9
Сантос да Силва Жерсон
87′
21
Александр Ерохин
5
Вильмар Барриос
77′
32
Лусиано Гонду
10
Максим Глушенков
63′
7
Александр Соболев
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти