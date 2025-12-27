«Зенит» переманивает лидера «Краснодара», Дивеев определился с будущим. Трансферные слухи дня

В России
Нино может вернуться в Бразилию
«Зенит» обозначил финансовые условия, при которых готов расстаться с центральным защитником Нино. Клуб готов вступить в переговоры, если получит предложение в размере 10 миллионов евро. Основным претендентом на футболиста считается бразильский «Флуминенсе», цвета которого игрок защищал до переезда в Россию.
Сам 28-летний бразилец выразил желание вернуться на родину и уже отклонил возможность перехода в «Крузейро». В текущем сезоне РПЛ защитник успел провести 15 матчей, отметившись одним забитым мячом и голевой передачей.
Детали обмена Дивеева на Гонду
Стали известны финансовые подробности громкой сделки между ЦСКА и «Зенитом». По информации инсайдера Ивана Карпова, петербургская сторона доплатит армейцам 2 миллиона евро за переход Дивеева. Кроме того, «Зенит» пошел на уступку в вопросе прав на Владислава Сауся из «Балтики», что помогло сблизить позиции клубов.
Официально футболисты сменят команды в начале следующей недели, а медицинские осмотры запланированы на первую неделю января. Аргентинец Гонду подпишет с ЦСКА долгосрочный контракт до лета 2030 года.
«Динамо» удерживает Бителло
Руководство московского «Динамо» заняло жесткую позицию в отношении своего лидера Бителло. Несмотря на предметный интерес со стороны «Крузейро» и других бразильских команд, «Динамо» не намерено расставаться с полузащитником в середине чемпионата.
Ситуация находится под полным контролем «Динамо» — в январе агент футболиста должен обсудить с руководством его дальнейшие перспективы. Отмечается, что по новому контракту игрока, который действует до 2031 года, сумма отступных в 18 миллионов евро станет актуальной только с июня 2026 года.
Иван Ломаев покинул «Сочи»
Вратарь Иван Ломаев и футбольный клуб «Сочи» прекратили сотрудничество. Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию, хотя официально об этом еще не объявлено.
26-летний голкипер выступал за южан с начала 2025 года, но провел в составе команды лишь три официальных матча. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1 миллион евро. Ранее футболист был известен по выступлениям за самарские «Крылья Советов», но после ухода из клуба не может вернуться на прежний уровень.
«Зенит» нацелился на Черникова
Опорный полузащитник «Краснодара» Александр Черников привлек серьезное внимание петербургского «Зенита». Спортивный департамент сине-бело-голубых видит в 25-летнем футболисте лучшего исполнителя на данной позиции в чемпионате.
Несмотря на то что «Зенит» уже предпринимал попытки договориться о трансфере, «Краснодар» не планирует продавать своего воспитанника. Рыночная цена игрока оценивается примерно в 15 миллионов евро, но «быки» намерены сохранить ключевого футболиста и не хотят продавать его конкуренту по таблице.
Саусь переходит в ЦСКА
ЦСКА завершает сделку по приобретению полузащитника «Балтики» Владислава Сауся. По данным инсайдеров, трансфер 22-летнего игрока обойдется армейцам в 3,5 миллиона евро. Примечательно, что 2 миллиона из этой суммы будут покрыты за счет средств, полученных от «Зенита» в рамках обмена Дивеева. В текущем игровом году Саусь провел 17 матчей в РПЛ и записал на свой счет один забитый гол.
В мире
Левандовски борется за место в «Барселоне»
37-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски намерен доказать свою состоятельность и остаться в каталонском клубе. Несмотря на возраст и слухи об интересе из Саудовской Аравии и МЛС, польский форвард хочет вернуть стабильное место в стартовом составе.
Главный тренер Ханси Флик также рассчитывает на профессионализм ветерана. Тем не менее ближайшие месяцы станут ключевыми: если результативность форварда не вырастет, вероятность его ухода по окончании сезона значительно увеличится.
Трансферные планы «Реала»
Мадридский «Реал» готовит изменения в линии обороны к летнему трансферному окну. Клуб планирует расстаться с Давидом Алабой, чей контракт истекает в 2026 году — руководство не намерено предлагать 33-летнему австрийцу новое соглашение.
Ситуация с Антонио Рюдигером выглядит иначе — мадридцы готовы продлить контракт с 32-летним центральным защитником. Однако сам защитник всерьез рассматривает возможность завершения карьеры в Саудовской Аравии и может покинуть Испанию в качестве свободного агента летом 2026 года.
