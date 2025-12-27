«Зенит» переманивает лидера «Краснодара», Дивеев определился с будущим. Трансферные слухи дня

26-летний голкипер выступал за южан с начала 2025 года, но провел в составе команды лишь три официальных матча. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1 миллион евро. Ранее футболист был известен по выступлениям за самарские «Крылья Советов», но после ухода из клуба не может вернуться на прежний уровень.