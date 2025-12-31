Орлов о современных комментаторах: «Режут слух неправильные ударения. Порой слишком большие ответвления от игры. Не должно быть обилия словесного мусора»

«Комментаторы стали лучше, но называть фамилии мне бы не хотелось. А то пойдут заголовки: “Орлов против того-то”. Зачем это, не надо. Мне бы просто хотелось напомнить коллегам о тех трех китах, на которых стоит наша профессия.



Первый — это русский язык. Режет слух обилие неправильных ударений в словах. Учтите, комментаторы, что вас слушают и филологи, и преподаватели русского языка, и, особенно, дети. На советском телевидении очень серьезный был отбор по всем направлениям. Поэтому и ведущие, дикторы правильно говорили. Никто не мог сказать “обле́гчить”, а сейчас сплошь и рядом такое слышу, даже на федеральных каналах. Это еще с Горбачева пошло. Михаил Сергеевич много говорил, но по-русски — плохо. Кстати, у Володи Стогниенко русский язык хороший. Он сейчас главный по спорту в Okko, и видно, что направляет сотрудников. Благодаря этой платформе у нас появилась еще группа интересных комментаторов.



Второе. Жанр футбольного репортажа предполагает рассказ о том, что происходит на футбольном поле. А у нас слишком большие ответвления порой происходят. Естественно, все готовятся к играм, репортажам — молодцы. Интернет открывает много возможностей. Но еще у советского комментатора было правило: краткость — сестра таланта. Не должно быть обилия словесного мусора в эфире. Ты попытайся рассказать о нюансах игры — это самое главное!



Третий кит — доброжелательность. Я все время пропагандирую знаменитую формулу, которую мне открыл великий Николай Николаевич Озеров в далеком 1973 году. ОВВ — общество взаимной вежливости. Между комментаторами в эфире такое отношение особенно важно. Телезрителям нравится, когда перед ними работают вежливые люди.



Безусловно, знание предмета в нашем деле очень важно. Но даже заслуженные мастера спорта Маслаченко и Майоров никогда не позволяли себе поучать тренеров. Это считалось запретным делом. Когда сегодня я слышу утверждения, якобы не та была выбрана тактика, мне хочется воскликнуть: “Товарищи комментаторы, ну будьте же корректны, не надо этого делать. У вас другая задача — пропагандировать футбол”. Нужно подмечать “вкусные” моменты, но о недостатках тоже надо говорить — кто конкретно ошибся», — сказал Орлов.