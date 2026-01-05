Работал с Неймаром и Дзюбой: «Спартак» назначил главным экс-помощника Эмери

Играл вместе с Эмери, прежде чем стать тренером
Карседо начал демонстрировать задатки тренера еще во времена футбольной карьеры. Партнеры описывали опорного полузащитника как умнейшего игрока, связывающего все и всех на поле. Одноклубники в мадридском «Атлетико», с которым Карседо боролся за выход в Примеру, шутили, что в непонятной ситуации можно отдать мяч ему и тогда команда сохранит владение.
За основу «матрасников» Карседо поиграл не много — чуть больше 10 матчей. В 2002 году он отправился в клуб попроще — «Леганес». Там и произошло судьбоносное знакомство с Унаи Эмери. После окончания карьеры футболиста Карседо проработал с ним в тандеме 14 лет.
Правда, начинал Карседо без своего товарища. Первой работой стала позиция помощника главного тренера в «Лас-Пальмасе», где он закончил игровую карьеру. Эмери в то время стал главным в скромной «Лорке». За отличные результаты его вскоре позвали в «Альмерию». В этом клубе Унаи воссоединился с Карседо, пригласив его в свой тренерский штаб.
«Неудача в “Спартаке” дала импульс»
В «Альмерии» Эмери и Карседо добились лучшего результата в истории клуба. После была «Валенсия», где тандем провел четыре года, а оттуда испанцы отправились в «Спартак». Не задалось: тренерский штаб распустили 26 матчей спустя. За тот промежуток «Спартак» выиграл всего 12 матчей, а едва ли не самым ярким событием стал конфликт Эмери с Артемом Дзюбой, после которого нападающий назвал Унаи «тренеришкой».
По словам Карседо, они с Эмери разделяли важность опыта работы за границей, и это сыграло большую роль в принятии предложения «Спартака».
«Владелец хотел побороться за победу в чемпионате и играть в Лиге чемпионов, и он предложил нам интересный в спортивном и финансовом планах проект. Мы были молодыми и стремились к новому опыту. Хотя мы и не добились ожидаемого результата, время, проведенное в Москве, дало нам импульс к возвращению в Испанию с новыми силами», — рассказал Карседо Coaches Voice.
После успешного отрезка в «Севилье» тандем перешел в «ПСЖ». Там Карседо научился работе со звездами мирового масштаба. В парижском клубе он застал и Неймара, и Килиана Мбаппе. В «Арсенале» получилось хуже. Карседо считает, что им с Эмери не дали достаточно времени — не удалось реализовать все планы.
Успехи на Кипре и сходство со Станковичем
К 2019 году Карседо созрел для самостоятельной работы. Считается, что он никогда не был у Эмери «на подхвате» — Хуан Карлос был вполне самостоятельной тренерской единицей. «Унаи всегда отводил мне важную роль, — рассказывал он. — Мы работали рука об руку. Я отвечал за одну группу игроков, пока он занимался другой. Он умел делегировать задачи и давал ассистентам почувствовать свою важность».
«Сольную» карьеру Карседо начал с «Ибицы», которую специалист сходу поднял в Сегунду. Три года спустя он ушел в «Сарагосу», но долго не продержался. Карседо уволили после четырех побед в 15 матчах. А вскоре подвернулся вариант с кипрским «Пафосом» — клубом, совладельцем которого является российский бизнесмен Сергей Ломакин. Руководство «Спартака» испанец подкупил в том числе результатами — он сделал из команды чемпиона и обладателя Кубка страны и вывел в основной этап Лиги чемпионов, где «Пафос» претендует на попадание в плей-офф после шести матчей.
О Карседо позитивно отзываются экс-футболисты «Спартака». По словам Павла Яковлева, испанец все свое время посвящает футболу, а Илья Кутепов называет его уравновешенным и тихим. Правда, судя по видео с установок Карседо в «Пафосе», за годы после ухода из «Спартака» он стал более эмоциональным. В «ПСЖ» у тренера был конфликт с Хатемом Бен Арфа, который просил испанца вести себя сдержаннее, а в «Спартаке» Карседо однажды получил красную карточку за споры с судьями. Невольно напрашивается параллель с экс-тренером «Спартака» Деяном Станковичем, который, среди прочего, запомнился чересчур экспрессивным поведением на бровке и неоднократными отстранениями.
Части футбольного сообщества назначение Карседо главным тренером «Спартака» не внушает доверия. К примеру, футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что сомневается в способности испанского специалиста достичь тех целей, что ставит перед собой клуб.
А по мнению экс-футболиста «красно-белых» Валерия Масалитина, Карседо совсем не подходит «Спартаку». По его словам, команда «наиграла на большее».
«На мой взгляд, команду должен возглавлять человек с именем. “Спартак” — народная команда, флагман нашего футбола. Да, в последнее время у клуба многое не складывается, но, как говорится, рыба гниет с головы. Здесь в первую очередь нужно разбираться с руководством: почему в команде происходят постоянные тренерские отставки, почему все развивается именно так. Нужно уже выбрать систему и придерживаться ее. Честно говоря, эта тренерская чехарда уже надоела: приходят, уходят, а положительного результата нет», — рассказал он РИА Новости.
Масалитин добавил, что Карседо — тренер, который «не добился ничего серьезного». «Давайте честно: чемпионат Кипра — это все-таки чемпионат Кипра. Не знаю. Повторюсь еще раз: “Спартак” заслуживает большего», — отметил он.
Согласно заявлению клуба, Карседо вместе со своим штабом начнет работу в «Спартаке» 8 января. В его команду также войдет Вадим Романов, исполнявший обязанности главного тренера после увольнения Станковича. Дебютным официальным матчем для Карседо в «Спартаке» станет выездная игра с «Сочи» 1 марта.