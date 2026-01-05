Работал с Неймаром и Дзюбой: «Спартак» назначил главным экс-помощника Эмери

О Карседо позитивно отзываются экс-футболисты «Спартака». По словам Павла Яковлева, испанец все свое время посвящает футболу, а Илья Кутепов называет его уравновешенным и тихим. Правда, судя по видео с установок Карседо в «Пафосе», за годы после ухода из «Спартака» он стал более эмоциональным. В «ПСЖ» у тренера был конфликт с Хатемом Бен Арфа, который просил испанца вести себя сдержаннее, а в «Спартаке» Карседо однажды получил красную карточку за споры с судьями. Невольно напрашивается параллель с экс-тренером «Спартака» Деяном Станковичем, который, среди прочего, запомнился чересчур экспрессивным поведением на бровке и неоднократными отстранениями.