Экс-футболист «Зенита» переходит в «Спартак», Газзаев возвращается в «Динамо». Трансферы и слухи дня

Что в России
«Пари НН» близок к покупке форварда «Расинга»
«Пари Нижний Новгород» близок к приобретению нападающего аргентинского «Расинга» Адриана Бальбоа. Об этом сообщил журналист Сесар Луис Мерло, у которого более 492 тысяч подписчиков в социальной сети Х.
По данным источника, «Расинг» принял предложение «Пари НН» по Бальбоа в размере 1 миллиона долларов. Сейчас клубы решают вопросы по форме оплаты трансфера. В случае успеха уругвайский форвард подпишет контракт с нижегородцами до лета 2028 года.
В прошлом году 32-летний Адриан Бальбоа провел за «Расинг» 40 матчей и забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 600 тысяч евро.
В «Спартак» переходит экс-футболист «Зенита»
Агент полузащитника «Балтики» Владислава Сауся Андрей Талаев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым подтвердил, что московский «Спартак» согласовал с калининградским клубом переход футболиста. Ранее сообщалось, что экс-игрок «Зенита» перейдет из «Балтики» в «Спартак» за 350 млн рублей.
— «Спартак» и «Балтика» действительно договорились по поводу суммы трансфера Сауся. Условия личного контракта Владислава со «Спартаком» пока находятся в процессе обсуждения, — сказал Талаев.
Саусь выступает за «Балтику» с 2024 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел за в составе калининградской команды 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Газзаев войдет в консультативный совет московского «Динамо»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров анонсировал вхождение бывшего тренера сборной России Валерия Газзаева в консультативный совет московского клуба.
«Валерий Георгиевич — величина, вписал себя в историю российского футбола. Он в ближайшее время войдет в состав консультативного совета клуба и поможет нам», — передает слова Пивоварова с BetBoom Dynamo Global Challenge корреспондент Sport24 Денис Николаев.
71-летний Валерий Газзаев тренировал «Аланию», «Динамо Москва», ЦСКА, «Динамо Киев» и сборную России. Он выиграл 13 трофеев, в том числе четыре чемпионства России и Кубок УЕФА.
Что в Европе
Экс-игрок «Ромы» Бове перешел в «Уотфорд»
Бывший полузащитник «Ромы» и «Фиорентины» Эдоардо Бове перешел в «Уотфорд», выступающий в «Чемпионшипе». Соглашение 23-летнего игрока с английской командой рассчитано на 5,5 лет.
Напомним, в декабре 2024 года во время матча между «Фиорентиной» и «Интером» Бове упал на газон, потеряв сознание. Затем футболисту имплантировали подкожный дефибриллятор. Однако в Италии людям с ним запрещено принимать участие в спортивных соревнованиях.
«Реал Сосьедад» ищет Захаряну новый клуб
Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян с большой вероятностью покинет клуб в зимнее трансферное окно. Как сообщает El Desmarque со ссылкой на журналиста издания COPE Марко-Антонио Санде, новый главный тренер сан-себастьянцев Пеллегрино Матараццо не рассчитывает на россиянина до конца сезона. Специалист уже провел личную беседу с футболистом и озвучил ему свое решение.
В аналогичной ситуации оказались нападающие Хон Каррикабуру и Микель Готи. Спортивный директор Эрик Бретос уже начал процесс поиска для всех троих новых команд до закрытия январского трансферного окна.
В текущем сезоне Захарян провел за «Сосьедад» 16 матчей и забил 1 гол.
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Каземиро этим летом
Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила об уходе полузащитника Каземиро этим летом. «МЮ» не будет продлевать соглашение, которое истекает в конце сезона.
— «Манчестер Юнайтед» останется со мной на всю жизнь. С первого дня, как я вышел на этот прекрасный стадион, я почувствовал страсть «Олд Траффорд» и любовь, которую я теперь разделяю с нашими болельщиками к этому особенному клубу.
Сейчас не время прощаться. В течение следующих четырех месяцев нас ждет еще много прекрасных моментов. Нам еще многое предстоит сделать вместе. Как всегда, я буду полностью сосредоточен на том, чтобы отдать все силы на то, чтобы помочь нашему клубу добиться успеха, — цитирует Каземиро клуб.
«ПСЖ» готов заплатить 100 млн евро за полузащитника «Баварии»
Полузащитник «Баварии» Майкл Олисе может продолжить карьеру в «ПСЖ». Как сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в социальных сетях, потенциальный переход может состояться ближайшим летом.
По информации источника, парижане готовы заплатить за хавбека 100 миллионов евро. При этом отмечается, что «Бавария» не планирует отпускать 24-летнего француза и ведет переговоры о новом контракте.
Действующий контракт Олисе с «Баварией» рассчитан до конца июня 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро.
39-летний Эдин Джеко бесплатно перешел в «Шальке»
Немецкий «Шальке» из Второй Бундеслиги объявил о подписании контракта со звездным боснийским нападающим Эдином Джеко. 39-летний футболист перешел в «Шальке» на правах свободного агента и будет выступать за гельзенкирхенцев до конца текущего сезона. Эдину досталась футболка с 10-м номером.
Ранее Эдин Джеко выступал за «Вольфсбург», «Манчестер Сити», «Рому», «Интер», «Фенербахче» и «Фиорентину». На его счету 146 матчей и 72 гола за сборную Боснии и Герцеговины.
Автор: Владимир Менес