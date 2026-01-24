Губерниев об ужесточении лимита: речь идет о защите интересов российских игроков

«Раз министр спорта сообщил о сокращении лимита на легионеров, значит, это состоится. Как бы к этому ни относилась общественность, решение принято. Соответствующие футбольные структуры будут исполнять это решение.



Упадет ли уровень российского футбола в связи с этим — это разговор в пользу бедных сейчас. В первую очередь речь идет о защите интересов российских футболистов. Только эмпирическим путем мы поймем, упадет ли уровень футбола или не упадет», — сказал Губерниев.