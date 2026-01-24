Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Вест Хэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.28
П2
3.05
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.18
П2
3.48
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.11
П2
6.30
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.40
П2
5.30
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.00
П2
25.00
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.74
П2
2.26
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.73
X
4.46
П2
1.67
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.40
П2
3.15
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.46
П2
2.10
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.59
X
3.51
П2
2.75
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.68
П2
11.25
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.16
П2
3.13
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.02
П2
4.70
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.74
П2
4.90
Футбол. Англия
20:30
Борнмут
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.04
П2
1.92
Футбол. Германия
20:30
Унион Б
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.51
X
3.31
П2
2.25
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.06
П2
2.72
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.07
X
4.03
П2
1.85
Футбол. Италия
22:45
Лечче
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.05
П2
2.05
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.22
П2
1.91
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.96
П2
3.64
Футбол. Испания
завершен
Леванте
3
:
Эльче
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
6
:
Пиза
2
П1
X
П2

Губерниев об ужесточении лимита: речь идет о защите интересов российских игроков

Телеведущий и советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев высказался об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее сообщил о решении, что с 2028 года в матчах РПЛ на поле смогут находиться не более пяти иностранных футболистов.

«Раз министр спорта сообщил о сокращении лимита на легионеров, значит, это состоится. Как бы к этому ни относилась общественность, решение принято. Соответствующие футбольные структуры будут исполнять это решение.

Упадет ли уровень российского футбола в связи с этим — это разговор в пользу бедных сейчас. В первую очередь речь идет о защите интересов российских футболистов. Только эмпирическим путем мы поймем, упадет ли уровень футбола или не упадет», — сказал Губерниев.

Источник: «ВсеПроСпорт»