Погребняк сравнил себя с Соболевым: «В “Томи” первые 9 игр — 0 голов. В результате я стал одним из лучших бомбардиров чемпионата»

Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.50
П2
4.91
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.56
П2
4.90
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.67
П2
3.68
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.50
П2
2.44
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
3.65
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.76
X
3.84
П2
1.77
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.21
П2
1.74
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.77
П2
11.50
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.64
П2
2.55
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.52
П2
2.32
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.30
П2
3.60
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.02
X
4.23
П2
1.67
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.50
П2
16.00
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.39
П2
5.10
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.16
П2
2.00
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.69
П2
3.50
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.75
П2
1.95
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.41
П2
3.65
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.20
П2
3.34
Футбол. Италия
22:45
Фиорентина
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.90
П2
5.30
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.07
П2
5.15
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.92
X
3.88
П2
1.74
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лилль
0
П1
X
П2

Погребняк сравнил себя с Соболевым: «В “Томи” первые 9 игр — 0 голов. В результате я стал одним из лучших бомбардиров чемпионата»

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк ответил на вопрос «СЭ» о будущем нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

Источник: РИА "Новости"

— Какой совет дали бы Соболеву?

— Давайте будем откровенны: статистика Александра пока оставляет желать лучшего. Тем более в линии нападения «Зенита» всегда проходит ротация: нет основного форварда. Поэтому сейчас идут переговоры с дорогими футболистами.

Много слухов: чтобы Александр ушел в аренду и начал забивать, стабильно играть — тоже вариант. Может быть, «Зенит» просто не его команда. У меня была похожая ситуация в «Томи»: пришел, первые 9 игр — 0 голов. В результате я стал одним из лучших бомбардиров чемпионата. Доверие тренера играет большую роль. Насколько я вижу, Семак доверяет Соболеву, поэтому все в его ногах, в голове. Но игроком основного состава я его не вижу. Это очень конкурентная среда до конца чемпионата, — сказал Погребняк.

В сезоне-2025/26 Соболев провел за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.