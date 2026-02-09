Ричмонд
Орлов предположил, почему защитник Волков не заиграл в «Зените»

Спортивный журналист, комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» рассказал, почему у защитника Сергея Волкова не вышло закрепиться в основном составе клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит».

«Волков подавал огромные надежды, данные у него были фантастические. Но выяснилось, когда он пришёл, что его менталитет явно не соответствует пониманию профессиональных задач футболиста. Может быть, поэтому “Краснодар” от него и избавился. Мы же не знали, что у него в голове», — пояснил Орлов.

23-летний правый защитник Волков является воспитанником академии «Краснодара». В июне 2024 года футболист подписал контракт с «сине-бело-голубыми» до конца июня 2028 года с опцией возможного продления ещё на один сезон. Вместе с петербуржцами защитник стал серебряным призёром чемпионата России (2024/2025) и обладателем OLIMPBET Суперкубка страны (2024).

С июля 2025 года Волков арендован «Сочи» до конца текущего сезона. В розыгрыше-2025/2026 на счету игрока 12 сыгранных матчей в РПЛ (один результативный пас) и одна игра в FONBET Кубке России. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Волкова в два миллиона евро.