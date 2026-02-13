«Краснодар» купит игрока сборной России, экс-игрок «Спартака» вернется в РПЛ. Трансферы и слухи дня

«Сочи» хочет взять в аренду до конца сезона не только Николсона, но также 24‑летнего вингера Густаво Сантоса у «Краснодара». Бразилец перешел в «Краснодар» летом 2025 года и в первой части сезона провел лишь 8 матчей в РПЛ, отметившись одной голевой передачей. На Зимнем Кубке РПЛ Сантос слабо проявил себя, поэтому клуб не против отдать его в аренду.