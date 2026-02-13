«Краснодар» купит игрока сборной России, экс-игрок «Спартака» вернется в РПЛ. Трансферы и слухи дня

ЦСКА объявил о покупке Рейса
ЦСКА наконец-то купил замену Дивееву, объявив о подписании контракта с 31-летним центральным защитником Матеусом Рейсом, ранее выступавшим за лиссабонский «Спортинг». Контракт рассчитан до июня 2029 года с опцией продления еще на сезон.
Рейс — не просто очередной легионер: он рекордсмен «Спортинга» по количеству матчей в Лиге чемпионов (28 игр), трехкратный чемпион Португалии, обладатель Кубка, Суперкубка и Кубка лиги. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 4 млн, а контракт со «Спортингом» истекал летом.
«Краснодар» отпустил молодого таланта
«Пари Нижний Новгород» объявил о трансфере 19-летнего полузащитника Артема Сидоренко из «Краснодара». Детали контракта и сумма не разглашаются, но переход молодого таланта, вероятно, связан с трансфером Боселли, который на этой неделе перешел из «Пари» в «Краснодар».
Сидоренко — воспитанник академии «Краснодара», за молодежные команды которого он провел 70 матчей, забил 13 голов и отдал 39 голевых передач. В сезоне 2025 он был признан лучшим ассистентом Молодёжной футбольной лиги. Теперь ему предстоит доказать, что он готов к взрослому футболу.
Мансилья может покинуть «Ахмат»
Пока «Пари НН» инвестирует в молодежь, клуб также ведет переговоры об аренде крайнего нападающего Брайана Мансильи из «Ахмата» с правом выкупа. «Ахмат» готов отпустить 28‑летнего аргентинца, но хочет получить за него € 2 млн — ровно столько, сколько потратил на его покупку у «Оренбурга».
Мансилья играет за грозненский клуб с лета 2025 года. В текущем сезоне он принял участие в 19 матчах, забив три мяча и сделав две голевые передачи. Его рыночная стоимость по данным Transfermarkt — € 1,5 млн.
Шамар Николсон возвращается в РПЛ
Бывший нападающий «Спартака» Шамар Николсон близок к переходу в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Если «Сочи» сохранит место в РПЛ, у клуба будет опция полноценного выкупа игрока.
С февраля 2025 года Николсон выступал за мексиканскую «Тихуану», где провел 21 матч, забив два мяча и сделав четыре голевые передачи. Ранее он играл за «Спартак», где провел 57 матчей, забил 16 голов и сделал шесть голевых передач. С его участием «красно‑белые» выиграли Кубок России (2022) и завоевали бронзовые медали РПЛ (2023).
Густаво Сантос может перейти в «Сочи»
«Сочи» хочет взять в аренду до конца сезона не только Николсона, но также 24‑летнего вингера Густаво Сантоса у «Краснодара». Бразилец перешел в «Краснодар» летом 2025 года и в первой части сезона провел лишь 8 матчей в РПЛ, отметившись одной голевой передачей. На Зимнем Кубке РПЛ Сантос слабо проявил себя, поэтому клуб не против отдать его в аренду.
Вахания покинет «Ростов»
«Краснодар» договорился о трансфере защитника «Ростова» и сборной России Ильи Вахании. Переход планируется летом 2026 года — защитник закроет проблемную позицию правого защитника, где перед зимним перерывом тяжело травмировался Сергей Петров.
В текущем сезоне 25‑летний Вахания провел 22 матча за «Ростов» (18 в РПЛ, 4 в Кубке России), забив два гола и сделав одну голевую передачу. Его рыночная стоимость по данным Transfermarkt — € 3 млн.
ЦСКА хочет вернуть воспитанника
ЦСКА ведет переговоры с защитником «Зенита» Вячеславом Караваевым о его переходе в статусе свободного агента по окончании сезона‑2025/2026. Контракт 30-летнего Караваева с «Зенитом» истекает летом, и клуб, как сообщается, не планирует его продлевать. Последний год Караваев пропустил из-за тяжелой травмы — разрыва ахиллова сухожилия.
За «Зенит» Караваев, будучи воспитанником ЦСКА, выступал с 2019 года, проведя 165 матчей, забив 4 мяча и сделав 19 голевых передач. Его рыночная стоимость по данным Transfermarkt — € 2,5 млн.
«Краснодар» выставил ценник на Кордобу
По данным Globo Esporte, «Краснодар» запросил у бразильского «Флуминенсе» € 30 млн за нападающего Джона Кордобу. Однако бразильский клуб посчитал эту сумму завышенной, поэтому сделка не состоялась.
Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне он провел 24 матча, забив 12 голов и сделав 6 голевых передач. Его рыночная стоимость — € 10 млн (по данным Transfermarkt).
ЦСКА купил таланта из «Краснодара»
Армейцы усиливают среднюю линию: полузащитник Данила Козлов перешел из «Краснодара» в ЦСКА. Контракт с 21‑летним футболистом подписан до июня 2029 года с возможностью продления. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила менее € 2 млн.
Козлов — игрок с уже сформированным бэкграундом: 51 матч за «Краснодар», 9 голов и 6 голевых передач. Вместе с южанами он стал чемпионом России в сезоне 2024/2025. Ранее футболист выступал за петербургский «Зенит» (3 матча в основном составе) и калининградскую «Балтику».
Автор: Денис Лебеденко