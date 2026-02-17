Дивеев сопоставил цены на квартиры в Санкт-Петербурге с ценами Монако

11 января 26-летний Дивеев, ранее выступавший за ЦСКА и являющийся двукратным обладателем Кубка России (2022/2023, 2024/2025), подписал контракт с «Зенитом» до конца июня 2029 года. В сезоне-2025/2026 защитник провёл 16 матчей в РПЛ, где стал автором двух забитых мячей, и три встречи в FONBET Кубке России, за которые забил один гол. Рыночная стоимость Дивеева оценивается сайтом Transfermarkt в девять миллионов евро.