Дивеев сопоставил цены на квартиры в Санкт-Петербурге с ценами Монако

«Предложили 150 квадратов за 650 тысяч рублей. Я думаю: “Что? Какие 150?”. Допустим, если дом, ты ещё понимаешь — за что. К тому же у меня есть собака, и далеко не все (арендодатели) принимают это», — рассказал Дивеев.
11 января 26-летний Дивеев, ранее выступавший за ЦСКА и являющийся двукратным обладателем Кубка России (2022/2023, 2024/2025), подписал контракт с «Зенитом» до конца июня 2029 года. В сезоне-2025/2026 защитник провёл 16 матчей в РПЛ, где стал автором двух забитых мячей, и три встречи в FONBET Кубке России, за которые забил один гол. Рыночная стоимость Дивеева оценивается сайтом Transfermarkt в девять миллионов евро.
21 января в разговоре с «Матч ТВ» советник главы правления «Зенита» по развитию молодёжного футбола, экс-полузащитник клуба и сборной России Владислав Радимов назвал Дивеева железным игроком основы петербуржцев.