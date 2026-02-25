Семак — о Венделе: «Он не умеет читать, считать, писать, но от фубола получает удовольствие»

«При своих проступках дисциплинарного характера, думаю, в команде к нему все равно относятся все хорошо, потому что он фанат футбола. То, что к нему располагает, это желание всегда играть в футбол. Даже когда его пытаешься поберечь и не брать на какие-то матчи, он говорит: “Тренер, я хочу играть”. Очень редко найдешь игрока, который всегда хочет играть.



Он — фанат футбол. Он едет в отпуск, встречается c друзьями и играет в футбол в этой клетке. Он от фубола получает удовольствие. Он не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело, что занимается футболом.



Это, конечно, располагает в этом отношении к нему как к человеку, который безмерно любит игру», — заявил Семак.