Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.84
П2
3.16
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.05
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.28
П2
6.43
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.40
П2
4.92
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2

Семак — о Венделе: «Он не умеет читать, считать, писать, но от фубола получает удовольствие»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что Вендел, несмотря на свои проблемы с дисциплиной, является фанатом футбола.

Источник: Sport24

Семак стал гостем подкаста, ведущими которого являются Андрей Аршавин и Владислав Радимов.

«При своих проступках дисциплинарного характера, думаю, в команде к нему все равно относятся все хорошо, потому что он фанат футбола. То, что к нему располагает, это желание всегда играть в футбол. Даже когда его пытаешься поберечь и не брать на какие-то матчи, он говорит: “Тренер, я хочу играть”. Очень редко найдешь игрока, который всегда хочет играть.

Он — фанат футбол. Он едет в отпуск, встречается c друзьями и играет в футбол в этой клетке. Он от фубола получает удовольствие. Он не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело, что занимается футболом.

Это, конечно, располагает в этом отношении к нему как к человеку, который безмерно любит игру», — заявил Семак.