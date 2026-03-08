Семак — о поражении от «Оренбурга»: «“Зенит” сыграл плохо в обороне. Плюс еще и удача отвернулась»

— Я думаю, сложно по горячим следам комментировать такой результат. Безусловно, результат неудовлетворительный. Качество игры, особенно в обороне, сегодня оставляло желать лучшего. Плюс еще и удача отвернулась: не забили два пенальти, и первый рикошет, который привел к голу в наши ворота — тоже мяч достаточно необязательный. Я думаю, что шансы забить при счете 1:0 второй мяч у нас были. Нужно было реализовывать, и дальше игра была бы, конечно, поспокойнее. Поскольку пропустили, психологическое преимущество уже было на стороне «Оренбурга». Они смогли забить и второй мяч, ну, а мы, к сожалению, не смогли победить сегодня и даже отыграться.
— Барриос сегодня не вышел в основном в составе. С чем это связано?
— Барриоса, я говорил, мы поберегли, у него три карточки. А в течение матча уже Вендел почувствовал проблемы в икроножной мышце, поэтому нужно было его менять, и вышел уже Барриос.
— Александр Соболев сегодня забил и побежал праздновать к болельщикам «Оренбурга». С чем это связано и зачем такая реакция?
— Не знаю, что там было. То, что забил — молодец. По поводу празднования спросите у него — к кому он побежал. Далеко было, не могу сказать.
— Сергей Богданович, оба гола были забиты в ситуациях менее опасных, чем когда не пропускали. Или это стечение обстоятельств?
— С одной стороны, стечение обстоятельств. С другой стороны — все равно подходов было много у «Оренбурга». И в первом тайме были ошибки, которые мы допускали: в простых ситуациях теряли мяч, нужно было на таком поле играть немножко проще. Те передачи в центре, излишние касания, приводили, к сожалению, к потере мяча. Как раз вот эти вот моменты с отскоками, с рикошетами. Где-то с давлением, количеством и, наверное, все-таки желанием «Оренбург» шел большими силами. Они старались подбирать мячи, атаковать, обострять, что и привело к тем пропущенным мячам нашим.
— В какой степени вы согласитесь с тем, что счет не по игре или по игре?
— Счет мог быть другой. Я скажу, что мы сегодня в обороне сыграли плохо. В атаке, конечно, могли и должны были забивать больше. Забили бы больше, наверное, не проиграли бы. А по игре в обороне сегодня сыграли очень неубедительно. И по пропущенным мячам, и по количеству тех подходов, которые были — слишком пассивны. Предыдущие матчи с «Балтикой» и контрольные игры последние мы в обороне смотрелись очень хорошо. Сегодня сыграли плохо в обороне.
— Это четвертый матч «Зенита» с «Оренбургом» в этом сезоне. Три разгромные победы «Зенита», сегодня — поражение. Изменился «Оренбург» или это проблема «Зенита», в первую очередь?
— Здесь совокупность причин. И «Оренбург» сегодня выжал из тех моментов, которые были, много. И мы, к сожалению, не забили моменты и подходы. Возможностей было достаточно, но, к сожалению, сегодня не получилось.
— Два незабитых пенальти. Что случилось? Как это? У вас такое было?
— Это футбол. Не припомню так, конечно, на скорую руку. Конечно, такое встречается, но очень-очень редко.
— Если сегодня «Краснодар» побеждает в Казани, то у вас отставание от первой строчки уже четыре очка. Наверное, все-таки мысль эта немножко добавляла осторожности в игре?
— Я не думаю, что мысль осторожности добавляла. Нужно было выигрывать для того, чтобы оставаться в непосредственной близости от «Краснодара». Нам нужно было выигрывать, и мы с этими целью и мыслью выходили. Но, к сожалению, не смогли. Поэтому нам нужно сначала смотреть на себя, на свою игру, на свои результаты, а потом уже смотреть, как играют наши конкуренты.
