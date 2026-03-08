Семак — о поражении от «Оренбурга»: «“Зенит” сыграл плохо в обороне. Плюс еще и удача отвернулась»

— Я думаю, сложно по горячим следам комментировать такой результат. Безусловно, результат неудовлетворительный. Качество игры, особенно в обороне, сегодня оставляло желать лучшего. Плюс еще и удача отвернулась: не забили два пенальти, и первый рикошет, который привел к голу в наши ворота — тоже мяч достаточно необязательный. Я думаю, что шансы забить при счете 1:0 второй мяч у нас были. Нужно было реализовывать, и дальше игра была бы, конечно, поспокойнее. Поскольку пропустили, психологическое преимущество уже было на стороне «Оренбурга». Они смогли забить и второй мяч, ну, а мы, к сожалению, не смогли победить сегодня и даже отыграться.