Семак — о поражении от «Оренбурга»: «“Зенит” сыграл плохо в обороне. Плюс еще и удача отвернулась»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Оренбургом».

Источник: ФК "Зенит"

— Я думаю, сложно по горячим следам комментировать такой результат. Безусловно, результат неудовлетворительный. Качество игры, особенно в обороне, сегодня оставляло желать лучшего. Плюс еще и удача отвернулась: не забили два пенальти, и первый рикошет, который привел к голу в наши ворота — тоже мяч достаточно необязательный. Я думаю, что шансы забить при счете 1:0 второй мяч у нас были. Нужно было реализовывать, и дальше игра была бы, конечно, поспокойнее. Поскольку пропустили, психологическое преимущество уже было на стороне «Оренбурга». Они смогли забить и второй мяч, ну, а мы, к сожалению, не смогли победить сегодня и даже отыграться.

— Барриос сегодня не вышел в основном в составе. С чем это связано?

— Барриоса, я говорил, мы поберегли, у него три карточки. А в течение матча уже Вендел почувствовал проблемы в икроножной мышце, поэтому нужно было его менять, и вышел уже Барриос.

— Александр Соболев сегодня забил и побежал праздновать к болельщикам «Оренбурга». С чем это связано и зачем такая реакция?

— Не знаю, что там было. То, что забил — молодец. По поводу празднования спросите у него — к кому он побежал. Далеко было, не могу сказать.

— Сергей Богданович, оба гола были забиты в ситуациях менее опасных, чем когда не пропускали. Или это стечение обстоятельств?

— С одной стороны, стечение обстоятельств. С другой стороны — все равно подходов было много у «Оренбурга». И в первом тайме были ошибки, которые мы допускали: в простых ситуациях теряли мяч, нужно было на таком поле играть немножко проще. Те передачи в центре, излишние касания, приводили, к сожалению, к потере мяча. Как раз вот эти вот моменты с отскоками, с рикошетами. Где-то с давлением, количеством и, наверное, все-таки желанием «Оренбург» шел большими силами. Они старались подбирать мячи, атаковать, обострять, что и привело к тем пропущенным мячам нашим.

— В какой степени вы согласитесь с тем, что счет не по игре или по игре?

— Счет мог быть другой. Я скажу, что мы сегодня в обороне сыграли плохо. В атаке, конечно, могли и должны были забивать больше. Забили бы больше, наверное, не проиграли бы. А по игре в обороне сегодня сыграли очень неубедительно. И по пропущенным мячам, и по количеству тех подходов, которые были — слишком пассивны. Предыдущие матчи с «Балтикой» и контрольные игры последние мы в обороне смотрелись очень хорошо. Сегодня сыграли плохо в обороне.

— Это четвертый матч «Зенита» с «Оренбургом» в этом сезоне. Три разгромные победы «Зенита», сегодня — поражение. Изменился «Оренбург» или это проблема «Зенита», в первую очередь?

— Здесь совокупность причин. И «Оренбург» сегодня выжал из тех моментов, которые были, много. И мы, к сожалению, не забили моменты и подходы. Возможностей было достаточно, но, к сожалению, сегодня не получилось.

— Два незабитых пенальти. Что случилось? Как это? У вас такое было?

— Это футбол. Не припомню так, конечно, на скорую руку. Конечно, такое встречается, но очень-очень редко.

— Если сегодня «Краснодар» побеждает в Казани, то у вас отставание от первой строчки уже четыре очка. Наверное, все-таки мысль эта немножко добавляла осторожности в игре?

— Я не думаю, что мысль осторожности добавляла. Нужно было выигрывать для того, чтобы оставаться в непосредственной близости от «Краснодара». Нам нужно было выигрывать, и мы с этими целью и мыслью выходили. Но, к сожалению, не смогли. Поэтому нам нужно сначала смотреть на себя, на свою игру, на свои результаты, а потом уже смотреть, как играют наши конкуренты.

Оренбург
2:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
8.03.2026, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Сергей Семак
Голы
Оренбург
Педро
64′
Евгений Болотов
(Эмирджан Гюрлюк)
86′
Зенит
Александр Соболев
(Джон Джон)
11′
Нереализованные пенальти
Зенит
Густаво Мантуан
9′
Андрей Мостовой
90+6′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
90+4′
3
Данила Ведерников
6
Джон Алекс Паласиос
26
Эмил Ценов
59
Тигран Аванесян
16
Хорди Томпсон
88′
5
Алексей Татаев
7
Эмирджан Гюрлюк
88′
33
Ираклий Квеквескири
8
Дамиан Пуэбла
77′
57
Евгений Болотов
9
Максим Савельев
71′
30
Гедеон Гузина
72′
37
Ду Кейрос
77′
78
Руслан Куль
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
78
Игорь Дивеев
33
Нино
20
Педро
31
Густаво Мантуан
84′
21
Александр Ерохин
10
Максим Глушенков
84′
9
Джон Дуран
11
Луис Энрике
78′
17
Андрей Мостовой
14
Джон Джон
78′
61
Даниил Кондаков
8
Маркус Вендел
62′
5
Вильмар Барриос
Статистика
Оренбург
Зенит
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
13
16
Удары в створ
5
5
Угловые
8
5
Фолы
18
6
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти