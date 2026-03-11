Ричмонд
Семак: «Если кто-то думает, что “Зенит” должен играть как “Барселона” или “Бавария”…»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на претензии по поводу игры петербургской команды.

Источник: Sport24

В прошлом туре «Зенит» потерпел поражение от «Оренбурга» (1:2).

«Проблемы у нас естественно есть: каждый год перестроение, новые игроки, кто-то адаптируется, мы смотрим, меняем, перемещаем на другие позиции, ищем варианты для того, чтобы игра была красивая, нравилась болельщикам. Мы на протяжении восьми лет, за редким исключением, забиваем очень много. Футбол выражается в забитых мячах, в обороне, в балансе, в титулах. Мы каждый год не опускаемся ниже определенного уровня, на который мы забрались.

Вопрос в ожиданиях от команды. Если кто-то думает, что “Зенит” в чемпионате России должен играть как “Барселона” в лучшие годы или как “Бавария” в нынешние годы, тогда и состав у нас должен быть как у “Баварии” или “Барселоны”.

Мы знаем возможности наших игроков. Иногда получается делать то, что мы хотим, иногда — не получается. Есть над чем работать, безусловно, но катастрофы и трагедии никакой нет», — заявил Семак перед матчем 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

Оренбург
2:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
8.03.2026, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Сергей Семак
Голы
Оренбург
Педро
64′
Евгений Болотов
(Эмирджан Гюрлюк)
86′
Зенит
Александр Соболев
(Джон Джон)
11′
Нереализованные пенальти
Зенит
Густаво Мантуан
9′
Андрей Мостовой
90+6′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
90+4′
3
Данила Ведерников
6
Джон Алекс Паласиос
26
Эмил Ценов
59
Тигран Аванесян
16
Хорди Томпсон
88′
5
Алексей Татаев
7
Эмирджан Гюрлюк
88′
33
Ираклий Квеквескири
8
Дамиан Пуэбла
77′
57
Евгений Болотов
9
Максим Савельев
71′
30
Гедеон Гузина
72′
37
Ду Кейрос
77′
78
Руслан Куль
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
78
Игорь Дивеев
33
Нино
20
Педро
31
Густаво Мантуан
84′
21
Александр Ерохин
10
Максим Глушенков
84′
9
Джон Дуран
11
Луис Энрике
78′
17
Андрей Мостовой
14
Джон Джон
78′
61
Даниил Кондаков
8
Маркус Вендел
62′
5
Вильмар Барриос
Статистика
Оренбург
Зенит
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
13
16
Удары в створ
5
5
Угловые
8
5
Фолы
18
6
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
