Семак: «Если кто-то думает, что “Зенит” должен играть как “Барселона” или “Бавария”…»

В прошлом туре «Зенит» потерпел поражение от «Оренбурга» (1:2).
«Проблемы у нас естественно есть: каждый год перестроение, новые игроки, кто-то адаптируется, мы смотрим, меняем, перемещаем на другие позиции, ищем варианты для того, чтобы игра была красивая, нравилась болельщикам. Мы на протяжении восьми лет, за редким исключением, забиваем очень много. Футбол выражается в забитых мячах, в обороне, в балансе, в титулах. Мы каждый год не опускаемся ниже определенного уровня, на который мы забрались.
Вопрос в ожиданиях от команды. Если кто-то думает, что “Зенит” в чемпионате России должен играть как “Барселона” в лучшие годы или как “Бавария” в нынешние годы, тогда и состав у нас должен быть как у “Баварии” или “Барселоны”.
Мы знаем возможности наших игроков. Иногда получается делать то, что мы хотим, иногда — не получается. Есть над чем работать, безусловно, но катастрофы и трагедии никакой нет», — заявил Семак перед матчем 21-го тура РПЛ со «Спартаком».
Ильдар Ахметзянов
Сергей Семак
Педро
64′
Евгений Болотов
(Эмирджан Гюрлюк)
86′
Александр Соболев
(Джон Джон)
11′
Густаво Мантуан
9′
Андрей Мостовой
90+6′
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
90+4′
3
Данила Ведерников
6
Джон Алекс Паласиос
26
Эмил Ценов
59
Тигран Аванесян
16
Хорди Томпсон
88′
5
Алексей Татаев
7
Эмирджан Гюрлюк
88′
33
Ираклий Квеквескири
8
Дамиан Пуэбла
77′
57
Евгений Болотов
9
Максим Савельев
71′
30
Гедеон Гузина
72′
37
Ду Кейрос
77′
78
Руслан Куль
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
78
Игорь Дивеев
33
Нино
20
Педро
31
Густаво Мантуан
84′
21
Александр Ерохин
10
Максим Глушенков
84′
9
Джон Дуран
11
Луис Энрике
78′
17
Андрей Мостовой
14
Джон Джон
78′
61
Даниил Кондаков
8
Маркус Вендел
62′
5
Вильмар Барриос
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти