Семак: «Если кто-то думает, что “Зенит” должен играть как “Барселона” или “Бавария”…»

«Проблемы у нас естественно есть: каждый год перестроение, новые игроки, кто-то адаптируется, мы смотрим, меняем, перемещаем на другие позиции, ищем варианты для того, чтобы игра была красивая, нравилась болельщикам. Мы на протяжении восьми лет, за редким исключением, забиваем очень много. Футбол выражается в забитых мячах, в обороне, в балансе, в титулах. Мы каждый год не опускаемся ниже определенного уровня, на который мы забрались.



Вопрос в ожиданиях от команды. Если кто-то думает, что “Зенит” в чемпионате России должен играть как “Барселона” в лучшие годы или как “Бавария” в нынешние годы, тогда и состав у нас должен быть как у “Баварии” или “Барселоны”.



Мы знаем возможности наших игроков. Иногда получается делать то, что мы хотим, иногда — не получается. Есть над чем работать, безусловно, но катастрофы и трагедии никакой нет», — заявил Семак перед матчем 21-го тура РПЛ со «Спартаком».