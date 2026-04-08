«Зенит» — большая ошибка". Чем запомнился легендарный тренер Луческу

Бывший главный тренер сборной Румынии и петербургского «Зенита» Мирча Луческу скончался в возрасте 80 лет.
В конце марта специалист был госпитализирован из тренировочного лагеря сборной Румынии после того, как ему стало плохо перед товарищеским матчем со Словакией. В начале апреля он перенес инфаркт. Состояние, которое стабилизировалось к субботе, 5 апреля, к вечеру воскресенья ухудшилось. Из-за неустраненной аритмии тренера перевели в реанимацию и ввели в искусственную кому.
За несколько дней до этого Луческу покинул пост главного тренера сборной Румынии. Президент Федерации футбола Румынии (FRF) Рэзван Бурляну ранее заявлял, что в ближайшие месяцы специалисту была предложена новая должность в федерации.
Из румынской нищеты — к вершинам европейского футбола
Луческу родился 29 июля 1945 года в Бухаресте. Его детство было отмечено крайней бедностью и суровыми условиями жизни. Он вырос в многодетной семье, где было пятеро детей, мать и отец, прошедший войну на Дону и вернувшийся раненым.
Основную часть детства он провел в селе Майдана в Румынии. Жизнь была очень скромной: семья ютилась в очень маленькой комнате с тремя кроватями, и дети часто собирались вместе, чтобы согреться, так как других источников тепла не было.
Единственным развлечением и игрой для них был футбол. С раннего возраста, примерно с четырех-пяти лет, Мирча постоянно играл с мячом в любых доступных условиях: между деревьями, на полях с тонким слоем земли, даже дома, между кроватями.
В их доме долгое время не было ни электричества, ни радио. Позднее, с началом принудительной электрификации, им подарили громкоговоритель. Луческу вспоминал, как они всей семьей сидели на крыльце и увлеченно слушали футбольные матчи и театральные постановки, что подогревало его мечту стать футболистом, игроком национальной команды.
В 1961 году Мирча Луческу начал свою футбольную карьеру после окончания спортивной школы, где он также играл. Параллельно с обучением он изучал внешнюю экономику в Бухарестском университете. Уже в 18 лет он дебютировал в Высшей лиге Румынии за бухарестское «Динамо», где провел более десяти лет. Луческу стал одним из ведущих игроков страны, завоевав множество национальных титулов.
После двухлетней аренды в «Спортул» в 1965 году он вернулся и продолжил успешные выступления. Выступая за национальную команду, он не достиг столь выдающихся личных результатов.
«Прощальная игра» с чемпионским финалом
Тренерскую карьеру Луческу начал в 1979 году как играющий тренер «Корвинула», однако этот период не принес значимых результатов. В 1981 году он возглавил сборную Румынии, выведя команду в финальную часть чемпионата Европы, хотя выиграть турнир не удалось.
Вернувшись к работе с бухарестским «Динамо», Луческу в мае 1990 года провел символическую прощальную игру. В возрасте 45 лет, спустя восемь лет после завершения карьеры игрока, он вышел на поле в качестве играющего тренера. Эта игра принесла ему титул чемпиона, а команда оформила «золотой дубль», выиграв также Кубок страны, в условиях дефицита игроков из-за ЧМ-1990.
Следующий этап карьеры включал работу с итальянскими клубами («Пиза», «Брешиа», «Реджана», «Интер»), где его пребывание было отмечено скорее трудностями и нестабильными результатами, чем крупными успехами.
Настоящий прорыв произошел с переходом в Турцию. Во главе «Галатасарая» он выиграл национальный чемпионат и Суперкубок УЕФА, а с «Бешикташем» — чемпионат Турции сезона 2002/2003.
Помог донецкому «Шахтеру» выиграть первый и единственный еврокубок
Наиболее значимый период в тренерской деятельности Луческу связан с донецким «Шахтером», куда он пришел в 2004 году. За 12 лет под его руководством клуб стал одним из сильнейших в Восточной Европе, выиграв Кубок УЕФА в 2009 году (первый и единственный еврокубок в истории клуба), восемь чемпионатов Украины, шесть национальных кубков и семь суперкубков.
Луческу также внес большой вклад в развитие многих будущих звезд мирового футбола, прошедших через «Шахтер», включая Фернандиньо, Виллиана, Дугласа Косту, Луиса Адриано и Генриха Мхитаряна.
За свои достижения он восемь раз был признан тренером года на Украине и получил национальный орден в Румынии. Интересно, что в 2016 году Луческу отказался от предложения возглавить сборную Украины перед Евро-2016, чтобы не оказаться против собственного сына Рэзвана, тренировавшего сборную Румынии. В том же году Луческу принял непростое решение покинуть донецкий клуб.
«Работа в “Зените” была большой ошибкой»
В 2016 году, приняв приглашение «Зенита», Мирча Луческу позднее назвал этот период своей карьеры большой ошибкой. Несмотря на завоеванный за сезон Суперкубок России, руководство клуба сочло это достижение недостаточным и расторгло контракт досрочно.
Сам специалист говорил о планах по обновлению и омоложению состава, ожидая будущих результатов, но функционеры «Зенита» были настроены на более быстрые успехи. Луческу не стал выражать недовольства, но настоял на выплате компенсации за досрочное прекращение сотрудничества, которая составила €2,5 млн.
Психологический надлом Луческу на фоне СВО
После «Зенита» Луческу возглавлял сборную Турции (2017−2019), но без особого успеха. В 2020 году он принял решение возглавить киевское «Динамо». Несмотря на первоначальную негативную реакцию болельщиков из-за его работы в другом украинском клубе, Луческу продемонстрировал профессионализм, приведя команду к победе в чемпионате, Кубке и Суперкубке страны.
В 2023 году специалист покинул «Динамо». Одной из причин стал психологический фактор — Луческу тяжело воспринимал работу в условиях СВО, эмоционально реагируя на потери и давление от воздушных тревог.
«Одной из причин моего ухода было то, что я не мог больше выдерживать минуты молчания, которые объявлялись перед матчами в память о погибших людях. Все ужасы, все несчастья, которые накопились, проходили перед твоими глазами. Ты видишь все эти разрушенные здания и спрашиваешь себя, как просто человек, зачем все это?» — сказал Луческу.
Возвращение на родину и горький финал
Летом 2024 года 79-летний специалист возглавил сборную Румынии, вернувшись к тренерской работе на родине спустя десятилетия. Он подписал двухлетний контракт, а основной задачей было обозначено участие в мундиале-2026.
Несмотря на победу в группе Лиги наций со стопроцентным результатом, сборная провалила отбор на ЧМ-2026, уступив в полуфинале стыковых матчей Турции. Вскоре после игры в Стамбуле стало известно о его экстренной госпитализации из-за кратковременной остановки сердца на тренировке сборной.
Хотя первоначально состояние стабилизировалось, 3 апреля появились сообщения о втором инфаркте. За несколько дней до смерти Федерация футбола Румынии (FRF) объявила об уходе Луческу с поста главного тренера. 5 апреля его состояние резко ухудшилось, он был введен в искусственную кому, а 7 апреля стало известно о кончине 80-летнего специалиста, который до последнего занимался любимым делом.
Президент (FRF) Рэзван Бурляну назвал день смерти тренера «черным днем для страны и мирового футбола». «Нас покинул человек, который жил футболом и для футбола каждую секунду своей жизни. Мирча Луческу был не просто тренером, а учителем для целых поколений игроков», — сказал Бурляну.
Также соболезнования родным и близким выдающегося тренера выразил и петербургский «Зенит».
Автор: Полина Мельникова