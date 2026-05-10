Волков: планы на будущее? Приехать и стать игроком основы «Зенита»

Защитник «Сочи» Сергей Волков в интервью Metaratings.ru в преддверии игры с «Зенитом» рассказал о желании вернуться в питерскую команду.
— Какие планы на будущее в карьере?
— План — вернуться в «Зенит», доказывать свою состоятельность и выкладываться на тренировках. Посмотрим как тренерский штаб примет решение, будет видно. Моя задача — работать и доказывать на каждой тренировке. Да, травма случилась, никто этого не ожидал.
— Хотел бы остаться в «Сочи» или для тебя приоритет «Зенит»?
— «Сочи» дал мне время, возможность вернуться и набрать свои кондиции после длительной травмы. Я 12 месяцев не играл в футбол, восстанавливался, даже на поле не выходил. Очень благодарен руководству и всем, что получилось сюда приехать и вернуть свои кондиции. Что будет в «Зените», я сам не знаю. Первостепенная задача — приехать, закрепиться и стать игроком основного состава.
— Ты анализировал то, как получил травму? Связывал ее с переходом из «Краснодара» в «Зенит»?
— Травма случилась спонтанно, это была обычная тренировка, сбор мы только закончили и сыграли от силы три-четыре тренировки. И на тренировке я бежал, поскользнулся, меня ничего не беспокоило, в голове в том числе, это несчастный случай. Бывает, что люди на ровном месте бегут, могут оступиться и порвать крестообразные связки, дело случая. Я это анализировал, но считаю, что несчастный случай, — рассказал Волков.
Сегодня «Сочи» в гостях играет против питерского «Зенита» в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч начнется в 15:00 по московскому времени.