Джон Джон: «Неймар пожелал мне удачи в “Зените” — мы действительно родственники»

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Джон Джон прокомментировал слухи об отношениях с легендой «Сантоса» и сборной Бразилии Неймаром.

Источник: Getty Images

— Все же хотелось бы затронуть одну тему. У тебя в анкете на портале Transfermarkt есть интересная заметка, что ты являешься кузеном Неймара. Ряд бразильских источников тоже говорит о вашем родстве, но без подтверждения фактов. Раскроешь правду?

— Мы действительно родственники, очень-очень далекие, и мы знакомы. Но много об этом говорить я бы не хотел.

— Он знает, что у тебя происходит в жизни? Держите ли связь?

— Мы не на связи, но, повторюсь: мы знакомы. Перед отъездом в «Зенит» у меня был прощальный ужин с моими близкими, и он там был. Он пожелал мне удачи в «Зените», проявить себя с лучшей стороны и показать свой лучший футбол в России. Я поблагодарил его, мне, конечно же, очень важна его поддержка. Но не то чтобы мы можем общаться целыми днями, — заявил Джон в интервью «Совспорту».

В нынешнем сезоне 23-летний Джон Джон провел за «Зенит» 11 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов евро.