Семин: «Рано вешать на “Зенит” золотые медали. “Ростов” — это мотивированная команда, которая может дать бой»

Перед заключительными матчами чемпионата таблицу возглавляет «Зенит», опережая «Краснодар» на 2 очка. В последнем туре петербургская команда сыграет на выезде против «Ростова», и для завоевания чемпионства сине-бело-голубым будет достаточно не проиграть. «Краснодар» в последней игре примет «Оренбург», и для сохранения шансов на титул «быкам» необходима только победа.
«Я думаю, что вешать золотые медали на “Зенит” не стоит. Потому что “Ростов” — это мотивированная команда, которая может дать бой “Зениту”. Команда неоднократно это делала. У “Краснодара” соперник полегче. Поэтому я думаю, что вешать медали на “Зенит” рано», — приводит слова Семина ТАСС,