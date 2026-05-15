Семин: «Рано вешать на “Зенит” золотые медали. “Ростов” — это мотивированная команда, которая может дать бой»

Перед заключительными матчами чемпионата таблицу возглавляет «Зенит», опережая «Краснодар» на 2 очка. В последнем туре петербургская команда сыграет на выезде против «Ростова», и для завоевания чемпионства сине-бело-голубым будет достаточно не проиграть. «Краснодар» в последней игре примет «Оренбург», и для сохранения шансов на титул «быкам» необходима только победа.