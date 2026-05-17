Тренер «Краснодара» Мусаев поздравит Семака с чемпионством «Зенита»

Ранее ТАСС сообщал, что в заключительном, 30-м туре «Зенит» на выезде победил «Ростов» и в 11-й раз выиграл чемпионат России. Судьба чемпионства решалась в последнем туре. «Краснодар» на своем поле обыграл «Оренбург», но оказался вторым, отстав от «Зенита» на два очка.
«К сожалению, в этом матче уже не все зависело от нас, была очень тяжелая неделя, тяжелое поражение в Москве от “Динамо”. Важно было отблагодарить наших болельщиков за ту фантастическую поддержку, которую мы получаем на протяжении многих лет. Также важно было с психологической точки зрения показать хорошее качество, получить положительные эмоции перед Суперфиналом Кубка России.
Была проделана большая работа сегодня, был непростой матч, понимали, что не все от нас зависит, — сказал Мусаев. — Порадовали болельщиков, набрали 66 очков, очень хороший показатель, второй год подряд одержали 20 побед, в чемпионате этого не хватило. Понимаем, что где-то одержали победы невероятными усилиями, с “Динамо”, наоборот, были близки, чтобы выиграть, но проиграли незаслуженно.
На сегодня мы понимаем, что каждый отдал все силы, которые есть, не было безразличных людей. Но я думаю, что можем смотреть в глаза друг другу, оставили все силы. Хочу поблагодарить каждого футболиста и тренеров за самоотдачу, такое бывает».
«Да, конечно, я поздравлю Сергея Богдановича Семака, как он поздравил меня в прошлом году. До этого два года назад я его тоже поздравлял. Это футбол, это спорт, мы и “Зенит” проделали хорошую работу. Нужно принимать свои поражения», — добавил Мусаев.
Мурад Мусаев
Ильдар Ахметзянов
Кевин Ленини
(Джованни Гонсалес)
36′
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
63′
Эдуард Сперцян
88′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
40′
3
Тормена
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
84′
5
Жубал
11
Жоау Батчи
84′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
4
Диего Коста
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
64′
53
Александр Черников
1
Богдан Овсянников
2
Станислав Поройков
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
40′
6
Джон Алекс Паласиос
74′
4
Данила Хотулев
15′
20
Дмитрий Рыбчинский
57′
22
Павел Горелов
27
Ренат Голыбин
58′
8
Дамиан Пуэбла
30
Гедеон Гузина
69′
78
Руслан Куль
57
Евгений Болотов
84′
33
Ираклий Квеквескири
37
Ду Кейрос
69′
19
Алешандре Жезус
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
