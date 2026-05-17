Тренер «Краснодара» Мусаев поздравит Семака с чемпионством «Зенита»

«К сожалению, в этом матче уже не все зависело от нас, была очень тяжелая неделя, тяжелое поражение в Москве от “Динамо”. Важно было отблагодарить наших болельщиков за ту фантастическую поддержку, которую мы получаем на протяжении многих лет. Также важно было с психологической точки зрения показать хорошее качество, получить положительные эмоции перед Суперфиналом Кубка России.



Была проделана большая работа сегодня, был непростой матч, понимали, что не все от нас зависит, — сказал Мусаев. — Порадовали болельщиков, набрали 66 очков, очень хороший показатель, второй год подряд одержали 20 побед, в чемпионате этого не хватило. Понимаем, что где-то одержали победы невероятными усилиями, с “Динамо”, наоборот, были близки, чтобы выиграть, но проиграли незаслуженно.



На сегодня мы понимаем, что каждый отдал все силы, которые есть, не было безразличных людей. Но я думаю, что можем смотреть в глаза друг другу, оставили все силы. Хочу поблагодарить каждого футболиста и тренеров за самоотдачу, такое бывает».