Шутки над Дураном, Соболев зовет всех в ресторан: петербуржцы отмечают новое золото

«Зенит» победил «Ростов» в последнем туре РПЛ (1:0) и завоевал очередной — уже 11-й в российской истории чемпионский титул. Новую победу петербуржцы отмечали ярко: с шутками и поздравлениями от многих известных поклонников сине-бело-голубых.
Привет Дурану
Чемпионы начали веселиться еще на поле — Вильмар Барриос вышел на газон в традиционных необычных тапках. На этот раз колумбиец появился в обуви в форме рыбы.
Нападающий Луис Энрике до конца празднования не снимал маску «Черной пантеры» — это прозвище бразильца на родине.
Не забыли в команде поздравить и Джона Дурана. Скандальный колумбиец, арендованный у «Аль-Насра», покинул «Зенит» несколько дней назад — за полгода в команде знаменитый нападающий ничем особенным не отметился. Но бывшие одноклубники все-таки вывесили его футболку на вручении — правда, скорее с целью посмеяться.
Впрочем, не все в «Зените» вспоминают Дурана добрым словом. Анатолий Тимощук в интервью Metaratings заявил — колумбиец не заслужил медали, так как не проявил никакого интереса к чемпионской гонке.
«Если он уехал и она ему не нужна… Значит, не нужна. Это чисто его решение. Мы сегодня были всей командой, прилетели все с удовольствием, чтоб поддержать команду. Понимаю многих игроков, кто не попадает в заявку, но вы же часть коллектива. Нужно отдаваться на максимум, а не спустя рукава», — сказал Тимощук.
А вот над кем сегодня точно шутить не будут, так это над Александром Соболевым. Экс-спартаковец выиграл первое чемпионство в карьере и после встречи признался, что счастлив. Покидал «Ростов Арену» форвард действительно в прекрасном настроении.
«Все в ресторан! Шампанское, коньяк, виски, русская водка!» — приговаривал Соболев, обнимая трофей РПЛ.
В пресс-службе «Зенита» тоже царит прекрасное настроение. В социальных сетях даже пошутили над перенесенным юбилеем.
«Искренне рад за любимую команду»
Пока «Зенит» отмечает, поздравления ему летят со всей страны. Так, одним из первых успех команды отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
— «Зенит» является единственным в стране клубом — обладателем всех высших национальных футбольных трофеев, а также Кубка и Суперкубка УЕФА. Команде и болельщикам — поздравления с победой! — написал чиновник.
Позднее к теплым словам присоединился министр спорта России Михаил Дегтярев. «Поздравляю “Зенит” с победой в чемпионате России по футболу и новым историческим достижением. 11-й титул — результат большой работы команды, тренерского штаба, руководства клуба и, конечно, поддержки миллионов болельщиков. “Зенит” на протяжении многих лет сохраняет высокий уровень игры и задает стандарт стабильности в российском футболе. Желаю клубу новых побед и ярких матчей, а также ждем, что “сине-бело-голубые”, как чемпион страны, будут подавать пример в развитии детско-юношеского футбола и в следующем сезоне зажгут немало молодых российских звезд», — заявил министр.
Известный боксер Дмитрий Бивол тоже направил послание в Санкт-Петербург. «Поздравляю игроков, тренеров, руководство и, конечно же, болельщиков футбольного клуба “Зенит” с чемпионством! Сезон был непростым, но команда показала железных характер и вернула титул в Санкт-Петербург. Искренне рад за любимую команду на Неве! Вперед, “Зенит”! Вперед за Питер!» — заявил Бивол в социальных сетях.
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил сразу весь пьедестал.
— «Зенит» поздравляю, выиграли по делу! «Краснодар» молодцы, достойно и спасибо за интригу! И отдельно, браво, «Локомотив»! Бронза, шик и блеск, — написал Губерниев в социальных сетях.
Сам «Зенит» теперь готовится к празднованию. В клубе объявили о проведении фестиваля на Малой Конюшенной в Санкт-Петербурге — мероприятие намечено на 18 мая.
«Петербург, выходи на улицу! Ведь от знамен зенитовских вся улица светла», — заявили в клубе.
Автор: Артем Белинин
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
