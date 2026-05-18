Шутки над Дураном, Соболев зовет всех в ресторан: петербуржцы отмечают новое золото

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
17.05
Нант
0
:
Тулуза
0
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Анже
1
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Осер
2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
0
:
Гавр
2
Футбол. Франция
завершен
Лион
0
:
Ланс
4
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Ренн
1
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Метц
0
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
ПСЖ
1
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Торино
1
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Лечче
3
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Кремонезе
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Сельта
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Жирона
0
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Хетафе
0
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Мальорка
0
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Эспаньол
2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Алавес
1
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Вильярреал
0
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Валенсия
4
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Реал
1
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Вест Хэм
1
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Болонья
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Зенит
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
Оренбург
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
4
:
Акрон
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Локомотив
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Пари Нижний Новгород
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Динамо
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Спартак
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Ахмат
1
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Кристал Пэлас
2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Сандерленд
3
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Брайтон
0
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Фулхэм
1
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Верона
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ноттингем Форест
2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Лацио
0
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Парма
0
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Милан
2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Фиорентина
2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Наполи
3
Шутки над Дураном, Соболев зовет всех в ресторан: петербуржцы отмечают новое золото

В Северной столице отличное настроение.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» победил «Ростов» в последнем туре РПЛ (1:0) и завоевал очередной — уже 11-й в российской истории чемпионский титул. Новую победу петербуржцы отмечали ярко: с шутками и поздравлениями от многих известных поклонников сине-бело-голубых.

Привет Дурану

Чемпионы начали веселиться еще на поле — Вильмар Барриос вышел на газон в традиционных необычных тапках. На этот раз колумбиец появился в обуви в форме рыбы.

Источник: Соцсети

Нападающий Луис Энрике до конца празднования не снимал маску «Черной пантеры» — это прозвище бразильца на родине.

Источник: РИА "Новости"

Не забыли в команде поздравить и Джона Дурана. Скандальный колумбиец, арендованный у «Аль-Насра», покинул «Зенит» несколько дней назад — за полгода в команде знаменитый нападающий ничем особенным не отметился. Но бывшие одноклубники все-таки вывесили его футболку на вручении — правда, скорее с целью посмеяться.

Источник: Соцсети

Впрочем, не все в «Зените» вспоминают Дурана добрым словом. Анатолий Тимощук в интервью Metaratings заявил — колумбиец не заслужил медали, так как не проявил никакого интереса к чемпионской гонке.

«Если он уехал и она ему не нужна… Значит, не нужна. Это чисто его решение. Мы сегодня были всей командой, прилетели все с удовольствием, чтоб поддержать команду. Понимаю многих игроков, кто не попадает в заявку, но вы же часть коллектива. Нужно отдаваться на максимум, а не спустя рукава», — сказал Тимощук.

Источник: ФК "Зенит"

А вот над кем сегодня точно шутить не будут, так это над Александром Соболевым. Экс-спартаковец выиграл первое чемпионство в карьере и после встречи признался, что счастлив. Покидал «Ростов Арену» форвард действительно в прекрасном настроении.

«Все в ресторан! Шампанское, коньяк, виски, русская водка!» — приговаривал Соболев, обнимая трофей РПЛ.

В пресс-службе «Зенита» тоже царит прекрасное настроение. В социальных сетях даже пошутили над перенесенным юбилеем.

Источник: Соцсети

«Искренне рад за любимую команду»

Пока «Зенит» отмечает, поздравления ему летят со всей страны. Так, одним из первых успех команды отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

— «Зенит» является единственным в стране клубом — обладателем всех высших национальных футбольных трофеев, а также Кубка и Суперкубка УЕФА. Команде и болельщикам — поздравления с победой! — написал чиновник.

Позднее к теплым словам присоединился министр спорта России Михаил Дегтярев. «Поздравляю “Зенит” с победой в чемпионате России по футболу и новым историческим достижением. 11-й титул — результат большой работы команды, тренерского штаба, руководства клуба и, конечно, поддержки миллионов болельщиков. “Зенит” на протяжении многих лет сохраняет высокий уровень игры и задает стандарт стабильности в российском футболе. Желаю клубу новых побед и ярких матчей, а также ждем, что “сине-бело-голубые”, как чемпион страны, будут подавать пример в развитии детско-юношеского футбола и в следующем сезоне зажгут немало молодых российских звезд», — заявил министр.

Известный боксер Дмитрий Бивол тоже направил послание в Санкт-Петербург. «Поздравляю игроков, тренеров, руководство и, конечно же, болельщиков футбольного клуба “Зенит” с чемпионством! Сезон был непростым, но команда показала железных характер и вернула титул в Санкт-Петербург. Искренне рад за любимую команду на Неве! Вперед, “Зенит”! Вперед за Питер!» — заявил Бивол в социальных сетях.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил сразу весь пьедестал.

— «Зенит» поздравляю, выиграли по делу! «Краснодар» молодцы, достойно и спасибо за интригу! И отдельно, браво, «Локомотив»! Бронза, шик и блеск, — написал Губерниев в социальных сетях.

Сам «Зенит» теперь готовится к празднованию. В клубе объявили о проведении фестиваля на Малой Конюшенной в Санкт-Петербурге — мероприятие намечено на 18 мая.

«Петербург, выходи на улицу! Ведь от знамен зенитовских вся улица светла», — заявили в клубе.

Автор: Артем Белинин

Ростов
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Соболев
14′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
73′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
10′
87
Андрей Лангович
76′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
13′
66′
5
Данила Прохин
88′
62
Иван Комаров
83′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
52′
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
69
Егор Голенков
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
77′
80′
21
Александр Ерохин
20
Педро
67′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
89′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
67′
31
Густаво Мантуан
Статистика
Ростов
Зенит
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
4
4
Угловые
2
8
Фолы
14
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
