«Отъезд Дурана? Ребята, мы чемпионы, какие могут быть вопросы». Зырянов — о золоте «Зенита»

«Зенит» вернул себе звание чемпионов России. В последнем туре петербуржцы выиграли в гостях у «Ростова» (1:0) и в седьмой раз за восемь лет финишировали первыми в РПЛ. С 2018 года, когда главным тренером команды стал Сергей Семак, она лишь прошлой весной осталась без золота, уступив его «Краснодару».
В конце августа 2025 года произошли перестановки в клубном руководстве. Новым председателем правления стал Константин Зырянов, легендарный футболист сборной России и «Зенита». Как игрок он выиграл с сине-бело-голубыми три чемпионства (2007, 2010, 2011/12). В интервью «Известиям» и «СЭ» он рассказал о чувствах, которые испытывает, став чемпионом в качестве менеджера, объяснил, какие первоочередные задачи перед ним стояли в прошедшем сезоне, а также ответил на вопрос, жалеет ли об аренде нападающего Джона Дурана, забившего всего два гола и покинувшего команду перед последним туром.
— Выиграть чемпионат России в качестве руководителя — это другие эмоции, чем после побед футболистом?
— Эмоции совсем другие. Выигрывать как футболисту и как руководителю — абсолютно разные вещи. Большое счастье, что я могу такое испытать и сравнить.
— Что для вас было самым тяжелым по ходу этого сезона?
— Сохранить настрой в команде, чтобы никто не волновался. Практически весь чемпионат мы находились на втором месте, и все прекрасно понимали, что любая осечка вычеркивает нас из чемпионской гонки. Поэтому важно было все время идти рядом с «Краснодаром» и не отпускать его.
— Похоже на ваше первое чемпионство как игрока? Тогда «Зенит» до последнего тура совсем немного опережал «Спартак» и едва не потерял решающие очки в Раменском в матче против «Сатурна» (1:0), где Алехандро Домингес выбил головой мяч из пустых ворот после удара Баффура Гьяна.
— Это уже история, почти 20 лет прошло. Но можно и так сравнить. Тогда тоже борьба шла очко в очко. И только выиграв в последнем туре, мы стали чемпионами.
— Какой видите команду в следующем сезоне? Есть понимание, как изменится состав?
— Сейчас мы счастливы от чемпионства, с момента финального свистка в последней игре прошло совсем немного времени. О следующем сезоне я вам сейчас говорить ничего не могу и не буду, даже если что-то и знаю.
— Есть хотя бы понимание, будете ли продлевать контракт с Александром Ерохиным? Говорили уже с ним на эту тему?
— Я со всеми нашими футболистами общаюсь. Со всеми на связи. Нормально все.
— И с Александром нормально? Будет играть в «Зените» в следующем сезоне?
— А Александр что вам говорил? Будет играть в «Зените»?
— Сказал, что был предварительный разговор с клубом, что вернетесь к нему после матча с «Ростовом» и надеется, что все будет хорошо. Поэтому от себя спрашиваю: должно срастись по новому контракту Ерохина?
— Разговоры были со всеми. Насчет «должно срастись» — будем смотреть.
— Как отреагировали на отъезд Джона Дурана из расположения «Зенита» за тур до конца чемпионата? С учетом этого и его низкой результативности не пожалели, что зимой взяли в аренду этого игрока?
— Ребят, мы чемпионы. Какие могут быть вопросы?
— Чемпионство все списывает?
— Вы сами ответили.
— За прошедший сезон ощутили, что команде после шести чемпионств при Семаке тяжело находить эмоции и мотивацию для новой победы?
— Я вам скажу так: кто не находился внутри этого прямоугольника (смотрит в сторону поля) и не играл в футбол хотя бы на уровне Премьер-лиги, тот, наверное, немножко не понимает, какой пресс идет на футболистов, на тренеров. Болельщики уже привыкли к чемпионствам и требуют новое. При этом ежегодно «Зенит» во главе с Сергеем Богдановичем [Семаком] показывает отличные цифры по набранным очкам и постоянно борется за первое место — это супер!
Алексей Фомин