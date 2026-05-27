«Зенит» покупает еще одного бразильца, лидер «Спартака» хочет в Европу. Трансферные слухи дня

Что в России
«Зенит» предложил 18 млн евро за нападающего
Как сообщает турецкий журналист Решат Джан Озбудак, петербуржцы сделали официальное предложение «Трабзонспору» по покупке 22-летнего нападающего Фелипе Аугусто. За него предложили 18 миллионов евро. Ранее сообщалось об оффере «Зенита» в 15 млн евро, турки ожидают 25.
В минувшем сезоне Фелипе Аугусто стал вторым бомбардиром «Трабзонспора» — отличился 15 раз в 40 играх во всех турнирах. Бразилец способен выступать на любой позиции в атаке. Ранее он играл за бельгийский «Серкль Брюгге» и «Коринтианс», а в «Трабзонспоре» оказался летом 2025-го.
«Балтика» выкупит защитника
По сведениям «Чемпионата», «Балтика» активирует опцию выкупа арендованного защитника Эдуардо Андерсона. 25-летний панамец обойдется калининградцам в 250 тысяч евро. Андерсон присоединился к команде Андрея Талалаева в феврале и принял участие в семи матчах РПЛ, правда, в основном составе появился лишь дважды.
Права на Андерсона принадлежат панамской «Альянсе», воспитанником которой он является. Также на счету Эдуардо восемь матчей за сборную Панамы: последний провел в июне 2024-го.
Напомним, что ранее «Балтику» покинул центральный защитник Кевин Андраде, перешедший в «Зенит».
Лидер «Спартака» готовится к отъезду в Европу
По словам журналиста Максима Никитина в подкасте «Премьер-лига несправедливости», полузащитник «Спартака» Наиль Умяров имеет шансы уехать в Европу. Сам 25-летний футболист хочет этого и даже готовится к отъезду.
«По центру поля все зависит от того, уедет ли Умяров в Европу. Потому что такая вероятность существует. У него небольшие отступные именно для Европы: их может заплатить любая команда из топ-5 лиг. Более того, Наиль сам хочет этого и учит испанский. Потеря Умярова, возможно, не исключает и возвращение Пруцева», — сказал Никитин.
В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за «Спартак» в 39 матчах во всех турнирах и отметился четырьмя голевыми передачами. Умяров стал лидером красно-белых по игровому времени, проведя на поле 3381 минуту. В октябре 2025-го он дебютировал в сборной России.
«Зенит» торгуется за 19-летнего защитника
Петербуржцы интересуются еще одним игроком из турецкого чемпионата. По данным «Mash на спорте», «Зенит» предложил 3,5 миллиона евро за 19-летнего центрального защитника «Самсунспора» Али Диабате. Турецкий клуб запрашивает пять.
По данным источника, петербуржцы не собираются повышать предложение. При этом Диабате интересуется еще и французский «Лорьян».
19-летний футболист в марте дебютировал за сборную Кот-д’Ивуара. Защитник присоединился к «Самсунспору» в январе: за это время провел девять матчей во всех турнирах.
Что в Европе и мире
Альварес намерен уйти из «Атлетико»
По информации испанского медиа Marca, Хулиан Альварес отклонил предложение «Атлетико» по новому контракту. Мадридцы хотели увеличить зарплату форварда до 10 миллионов евро в год, но аргентинец хочет уйти в более перспективный проект. Интерес к нему проявляют «Барселона», «ПСЖ» и клубы АПЛ.
Нынешний контракт Хулиана действует до лета 2030 года, однако «Атлетико» будет тяжело сохранить нападающего при наличии предложений от топ-клубов. Отступные нападающего составляют 500 миллионов евро. Эту информацию подтвердил и авторитетный инсайдер Фабрицио Романо: по его словам, Альварес не ведет переговоров с «Атлетико» о продлении контракта.
В прошедшем сезоне аргентинец стал самым результативным игроком «Атлетико»: настрелял 20+9 за 49 матчей во всех турнирах.
Экс-тренер ЦСКА нашел клуб в Ла Лиге
Фабио Челестини достиг предварительных договоренностей с занявшим седьмое место в прошедшем сезоне Ла Лиги «Хетафе» — об этом сообщает Marca. Швейцарцу интересна эта работа, но руководство «Хетафе» примет решение только после того, как будет понимать, останется ли в клубе нынешний тренер Хосе Бордолас.
По данным источника, Бордолас ранее отказался продлевать контракт с «Хетафе», но на этой неделе проведет новую встречу с руководством.
С лета 2025-го до мая 2026-го Челестини работал в московском ЦСКА. Фабио выиграл с командой Суперкубок России.
Вингер «Фламенго» может вернуться в РПЛ
Хорхе Карраскаль уведомил агентов, что не против вернуться в Россию. По данным бразильского O Globo нынешний клуб 28-летнего колумбийца «Фламенго» недоволен дисциплиной вингера — он получил уже третью красную карточку в сезоне, а также нередко нарушает режим вечеринками у себя дома. Как отмечает источник, клуб внес даже выставил Карраскаля на трансфер.
Ранее Хорхе играл в России за ЦСКА и «Динамо»: суммарно провел в РПЛ три с половиной сезона. Летом 2025-го «Динамо» продало его во «Фламенго» за 12,5 миллиона евро. В составе бразильцев он провел 52 матча во всех турнирах, в которых набрал 6+9.
Автор: Артемий Кутейников