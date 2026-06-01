Батраков в шаге от перехода в «ПСЖ», «Спартак» нацелился на защитника из Европы. Трансферы и слухи дня

Что в России
Вылетевший из РПЛ «Сочи» объявил об уходе шестерых футболистов
«Сочи» объявил об уходе из команды арендованных футболистов. Клуб покинули защитник Сергей Волков (вернулся в «Зенит»), полузащитники Максим Мухин (ЦСКА), Дмитрий Васильев («Зенит») и Антон Зиньковский («Спартак»), а также нападающие Густаво Сантос («Краснодар») и Артем Корнеев («Локомотив»).
Волков в сезоне-2025/26 провел за сочинцев 22 матча и отметился одной результативной передачей. На счету Мухина 1 гол в 24 играх. Зиньковский записал на свой счет 4 мяча и 3 голевые передачи в 31-й встрече. Васильев сыграл 30 матчей, отличившись три раза и оформив один ассист. Густаво Сантос отдал один голевой пас в 6 играх. Корнеев принял участие в 10 встречах.
«Сочи» по итогам сезона-2025/26 вылетел из РПЛ, заняв последнее, 16-е место.
«Спартак» интересуется защитником из Чехии
«Спартак» проявляет интерес к левому защитнику либерецкого «Слована» Азизу Кайондо, сообщил в Х журналист Михал Квасница. По его данным, красно-белые связались с агентством футболиста и самим игроком, но пока не контактировали с чешским клубом.
Президент «Слована» Ондржей Каня заявил, что не против продажи Кайондо в Россию, так как это позволит ему направить вырученные деньги на поддержку Украины.
«Я подтверждаю, что три недели назад мы получили информацию от международного агентства об интересе россиян к одному из наших игроков. Это не первый раз за два года, когда происходит подобное. Клубы со всей Европы продают игроков в Россию. Я был бы рад такому трансферу, так как пожертвовал бы все вырученные от него средства посольству Украины», — цитирует Каню Ruik.
Кайондо в сезоне-2025/26 провел за «Слован» 29 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. На его счету 36 игр и 3 мяча в составе сборной Уганды. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1 миллион евро.
Майсторович может покинуть «Динамо» этим летом
По информации Sport24, сербский центральный защитник московского «Динамо» Милан Майсторович может покинуть клуб в летнее трансферное окно. В клубе не рассчитывают на футболиста как на игрока основной обоймы в долгосрочной перспективе. В связи с этим представители защитника уже занимаются поиском вариантов для продолжения карьеры. При этом, по данным источников Sport24, конкретных предложений по Майсторовичу сейчас нет.
Одним из факторов, осложняющих поиск нового клуба, является богатая история травм футболиста. В то же время представители игрока продолжают работу по поиску вариантов продолжения карьеры, в том числе в Сербии.
Действующее соглашение Майсторовича с «Динамо» рассчитано до лета 2027 года.
Агент сообщил о готовящемся переходе Батракова в «ПСЖ»
Футбольный агент Дмитрий Чельцов сообщил подробности готовящегося трансфера атакующего полузащитника сборной России Алексея Батракова из московского «Локомотива» в «ПСЖ».
— 95 процентов, что Батраков перейдет в «ПСЖ». Боссы «ПСЖ’и “Локомотива” провели уже больше 10 созвонов. На следующей неделе Кампуш (стратегический советник “ПСЖ”. — Прим.) прилетит в Москву для попытки завершить сделку. Скорее всего, это случится. Чтобы помешать этой сделке, должен случиться какой-то форс-мажор. 25 миллионов будет стоить трансфер, а зарплата Батракова — 5−6 млн евро. При том, что Матвей Сафонов получает 2,5 млн евро, — сказал Чельцов на YouTube-канале “Коммент. Шоу”.
Напомним, что 30 мая, «ПСЖ» выиграл Лигучемпионов во второй раз подряд, обыграв в серии пенальти «Арсенал». Ворота парижан защищал голкипер сборной России Матвей Сафонов. Кроме того, одним из лидеров «ПСЖ’является грузинский вингер Хвича Кварацхелия, в прошлом игравший в России за “Локомотив” и “Рубин”.
Что в Европе
Леау хочет уйти из «Милана»
Нападающий «Милана» Рафаэл Леау намерен сменить команду.
«Горжусь тем, что вписал свое имя в историю “Милана”, но хочу новую главу. Я чувствую, что готов играть в другом чемпионате. Я сделал все возможное для “Милана”, но пришло время попробовать новый вызов», — цитирует Леау Sport TV.
Контракт 26-летнего португальца рассчитан до 30 июня 2028 года. В минувшем сезоне он забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи в 31 матче.
«ПСЖ» и Луис Энрике договорились о новом четырехлетнем контракте
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике продлит контракт с парижским клубом на 4 года. Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, парижский клуб и испанский специалист договорились о новом долгосрочном соглашении. Стороны ударили по рукам еще до финала Лиги чемпионов, но отложили официальное объявление до окончания сезона.
После триумфа в Будапеште президент «ПСЖ» НассерАль-Хелаифи подчеркнул, что Луис Энрике чувствует себя в Париже как нельзя лучше и полностью сфокусирован на развитии команды. В клубе полностью доверяют испанцу.
30 мая «ПСЖ» в серии пенальти переиграл лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти) и во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов.
Конате покинет «Ливерпуль» и станет свободным агентом
Пресс-служба «Ливерпуля» объявила об уходе центрального защитника Ибраимы Конате. 27-летний француз в конце июня покинет английский клуб в связи с истечением контракта и станет свободным агентом.
Браим Диас согласен отправиться в аренду в «Ювентус» из «Реала»
«Ювентус» заинтересован в усилении атаки и рассматривает возможность аренды футболиста «Реала» Браима Диаса. Сам 26-летний испанский полузащитник открыт к такому переходу, сообщает Tuttosport. По данным издания, речь идет об аренде на один сезон — без права выкупа.
Однако «Реал» не спешит отпускать игрока, пока не оформит обратный выкуп Нико Паса, который выступает за «Комо». Мадридский клуб имеет опцию обратного выкупа аргентинца за 9 млн евро этим летом. Если Пас вернется, конкуренция в атаке «Реала» возрастет, и Диас рискует получать еще меньше игрового времени.
В текущем сезоне Диас провел 42 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 9 передач, как правило выходя на замену.
Бывший тренер команды Головина возглавит немецкий «Айнтрахт»
Адольф Хюттер возглавит «Айнтрахт» из Франкфурта. 56-летний специалист подписал контракт до 2029 года и приступит к исполнению обязанностей с 1 июля.
Хюттер уже работал с «Айнтрахтом» в 2018—2021 годах, после чего возглавлял «Боруссию» из Менхенгладбаха (2021−2022) и «Монако» (2023−2025).
В сезоне-2025/26 «Айнтрахт» занял 8-е место в таблице чемпионата Германии.
В период работы во Франции Хюттер тренировал российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
Автор: Владимир Менес