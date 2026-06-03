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Зырянов рассказал о будущем Андрея Мостового в «Зените»

Контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: ФК "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» не получал предложений по трансферу футболиста команды Андрея Мостового, у него действующий контракт с клубом. Об этом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал председатель правления «Зенита» Константин Зырянов.

Ранее портал Sport24 сообщал, что к Мостовому проявляют интерес московские клубы. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Никто не выходил на нас по Андрею Мостовому. У него действует контракт, он продолжает оставаться игроком “Зенита”. Я скажу так: все в ногах Мостового. Играй, тренируйся, доказывай», — сказал Зырянов.

Мостовой в сезоне-2025/26 провел за петербургскую команду 32 матча во всех турнирах, забив 7 мячей и отдав 6 результативных передач. Вместе с «Зенитом» полузащитник пять раз выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз стал обладателем кубка страны.

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.