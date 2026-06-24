Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Швейцария
:
Канада
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.15
П2
3.65
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Босния и Герцеговина
:
Катар
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.60
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026
25.06
Шотландия
:
Бразилия
Все коэффициенты
П1
9.80
X
5.60
П2
1.35
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
1
:
ДР Конго
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Панама
0
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
0
:
Гана
0
П1
X
П2

Легенда «Спартака» возвращается в РПЛ, «Зенит» не может продать бразильца. Трансферные слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: Sport24

Что в России

Джикия возвращается в РПЛ

По данным телеграм-канала «Мутко против», бывший центральный защитник сборной России Георгий Джикия расторгнет контракт с турецким «Антальяспором» и присоединится к «Локомотиву». В ближайшее время 32-летний футболист должен пройти медосмотр перед переходом в московский клуб.

Источник: ФК "Антальяспор"

Отмечается, что Джикия захотел покинуть «Антальяспор» из-за задержек по зарплате. Он уже договорился с руководством клуба об уходе в качестве свободного агента. В «Локомотиве» Георгий будет получать три миллиона рублей в месяц.

Центральный защитник выступал в Турции с прошлого лета и провел за «Антальяспор» 17 матчей, отметившись двумя голами. В России Георгий больше всего запомнился выступлениями за «Спартак»: отыграл за красно-белых 215 матчей во всех турнирах, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Известно, где Дзюба хочет продолжить карьеру

Агент 37-летнего нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал о будущем футболиста. Сейчас Дзюба находится без контракта: его последним клубом был «Акрон», закончивший сезон в зоне переходных матчей, где обыграл «Ротор» (2:1) по сумме двух встреч. По словам Гольдмана, к возрастному форварду по-прежнему есть интерес со стороны большого числа команд.

Источник: РИА "Новости"

«Звонили из клубов ФНЛ, ближнего зарубежья. При всем уважении к ним, ответ с нашей стороны был отрицательным. Артем не ставит цель найти любую команду, чтобы играть в футбол, даже за те деньги, которые его устроили бы. Он достаточно заработал за карьеру, и финансы точно не стоят во главе угла. На первом месте — уровень команды, чтобы она не боролась за выживание в РПЛ, а ставила более амбициозные задачи; и локация, потому что у него трое детей в Москве и ему хочется быть ближе к семье.

Зарубежные чемпионаты точно не рассматриваются, и еврокубки здесь тоже не приоритет. Как раз были звонки от клубов из ближнего зарубежья, которым предстоит выступать в еврокубках. Артем хочет продолжать играть только в РПЛ, это даже не обсуждается. А какой это будет клуб, посмотрим», — приводит слова агента «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Дзюба отметился восьмью голами и пятью ассистами в 26 матчах чемпионата России.

«Локомотив» подписал полузащитника

Пресс-служба клуба объявила о переходе Александра Коваленко — принадлежащий «Сочи» хавбек присоединился к «Локомотиву» на правах годичной аренды. Сообщается, что в условия сделки включено право выкупа. Ранее в медиа писали о сумме в 400 миллионов рублей.

Источник: ФК "Локомотив"

Прошлым летом сочинцы заплатили за Коваленко два миллиона евро «Оренбургу». В минувшем сезоне 22-летний полузащитник сыграл в 28 матчах во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Ранее он выступал за «Зенит», «Крылья Советов» и «Чертаново».

«Зенит» никак не договорится о продаже Нино

По сведениям Globo, «Флуминенсе» и «Зенит» никак не согласуют трансфер центрального защитника Нино. Как отмечает источник, петербуржцы отклонили очередное предложение бразильцев, так как руководство клуба стоит на своих условиях и не готово идти на уступки.

Источник: РИА "Новости"

В минувшем сезоне 29-летний центральный защитник провел 32 игры во всех турнирах, в которых набрал 1+2. Нино выступает за «Зенит» с января 2024-го, а перешел в российский клуб как раз из «Флуминенсе».

Что в Европе и мире

«Реал» вот-вот начнет переговоры по трансферу Энцо

Мадридцы приняли решение о начале работы над переходом полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса — об это сообщает As. Как отмечает источник, «Реал» в ближайшие дни начнет переговоры с лондонцами. Сам аргентинец хочет перебраться на «Сантьяго Бернабеу». Новый главный тренер «Мадрида» Жозе Моуринью видит в Энцо идеального игрока для своей команды.

Источник: Reuters

В прошедшем сезоне Фернандес провел 54 игры во всех турнирах и набрал 15+7. Энцо оказался лидером «Челси» по игровому времени и вошел в топ-3 команды по результативности. Ранее Mundo Deportivo сообщало, что 25-летний футболист будет стоить «Реалу» около 120 миллионов евро.

«Челси» близок к трансферу лучшего защитника Серии А

Лондонцы активно работают над переходом Марко Палестры из «Аталанты». По данным The Athletic, существует вероятность, что клубы достигнут окончательного соглашения в течение 24 часов. Сам 21-летний футболист хотел бы продолжить карьеру в АПЛ, несмотря на интерес чемпиона Италии «Интера».

Источник: Соцсети

Палестра был признан лучшим защитником прошедшего сезона Серии А. Марко провел год в аренде в «Кальяри», где отыграл 37 матчей в чемпионате, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. В марте правый защитник дебютировал за сборную Италии.

Автор: Артемий Кутейников