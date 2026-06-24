Легенда «Спартака» возвращается в РПЛ, «Зенит» не может продать бразильца. Трансферные слухи дня

Что в России
Джикия возвращается в РПЛ
По данным телеграм-канала «Мутко против», бывший центральный защитник сборной России Георгий Джикия расторгнет контракт с турецким «Антальяспором» и присоединится к «Локомотиву». В ближайшее время 32-летний футболист должен пройти медосмотр перед переходом в московский клуб.
Отмечается, что Джикия захотел покинуть «Антальяспор» из-за задержек по зарплате. Он уже договорился с руководством клуба об уходе в качестве свободного агента. В «Локомотиве» Георгий будет получать три миллиона рублей в месяц.
Центральный защитник выступал в Турции с прошлого лета и провел за «Антальяспор» 17 матчей, отметившись двумя голами. В России Георгий больше всего запомнился выступлениями за «Спартак»: отыграл за красно-белых 215 матчей во всех турнирах, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Известно, где Дзюба хочет продолжить карьеру
Агент 37-летнего нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал о будущем футболиста. Сейчас Дзюба находится без контракта: его последним клубом был «Акрон», закончивший сезон в зоне переходных матчей, где обыграл «Ротор» (2:1) по сумме двух встреч. По словам Гольдмана, к возрастному форварду по-прежнему есть интерес со стороны большого числа команд.
«Звонили из клубов ФНЛ, ближнего зарубежья. При всем уважении к ним, ответ с нашей стороны был отрицательным. Артем не ставит цель найти любую команду, чтобы играть в футбол, даже за те деньги, которые его устроили бы. Он достаточно заработал за карьеру, и финансы точно не стоят во главе угла. На первом месте — уровень команды, чтобы она не боролась за выживание в РПЛ, а ставила более амбициозные задачи; и локация, потому что у него трое детей в Москве и ему хочется быть ближе к семье.
Зарубежные чемпионаты точно не рассматриваются, и еврокубки здесь тоже не приоритет. Как раз были звонки от клубов из ближнего зарубежья, которым предстоит выступать в еврокубках. Артем хочет продолжать играть только в РПЛ, это даже не обсуждается. А какой это будет клуб, посмотрим», — приводит слова агента «Матч ТВ».
В прошедшем сезоне Дзюба отметился восьмью голами и пятью ассистами в 26 матчах чемпионата России.
«Локомотив» подписал полузащитника
Пресс-служба клуба объявила о переходе Александра Коваленко — принадлежащий «Сочи» хавбек присоединился к «Локомотиву» на правах годичной аренды. Сообщается, что в условия сделки включено право выкупа. Ранее в медиа писали о сумме в 400 миллионов рублей.
Прошлым летом сочинцы заплатили за Коваленко два миллиона евро «Оренбургу». В минувшем сезоне 22-летний полузащитник сыграл в 28 матчах во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Ранее он выступал за «Зенит», «Крылья Советов» и «Чертаново».
«Зенит» никак не договорится о продаже Нино
По сведениям Globo, «Флуминенсе» и «Зенит» никак не согласуют трансфер центрального защитника Нино. Как отмечает источник, петербуржцы отклонили очередное предложение бразильцев, так как руководство клуба стоит на своих условиях и не готово идти на уступки.
В минувшем сезоне 29-летний центральный защитник провел 32 игры во всех турнирах, в которых набрал 1+2. Нино выступает за «Зенит» с января 2024-го, а перешел в российский клуб как раз из «Флуминенсе».
Что в Европе и мире
«Реал» вот-вот начнет переговоры по трансферу Энцо
Мадридцы приняли решение о начале работы над переходом полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса — об это сообщает As. Как отмечает источник, «Реал» в ближайшие дни начнет переговоры с лондонцами. Сам аргентинец хочет перебраться на «Сантьяго Бернабеу». Новый главный тренер «Мадрида» Жозе Моуринью видит в Энцо идеального игрока для своей команды.
В прошедшем сезоне Фернандес провел 54 игры во всех турнирах и набрал 15+7. Энцо оказался лидером «Челси» по игровому времени и вошел в топ-3 команды по результативности. Ранее Mundo Deportivo сообщало, что 25-летний футболист будет стоить «Реалу» около 120 миллионов евро.
«Челси» близок к трансферу лучшего защитника Серии А
Лондонцы активно работают над переходом Марко Палестры из «Аталанты». По данным The Athletic, существует вероятность, что клубы достигнут окончательного соглашения в течение 24 часов. Сам 21-летний футболист хотел бы продолжить карьеру в АПЛ, несмотря на интерес чемпиона Италии «Интера».
Палестра был признан лучшим защитником прошедшего сезона Серии А. Марко провел год в аренде в «Кальяри», где отыграл 37 матчей в чемпионате, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. В марте правый защитник дебютировал за сборную Италии.
Автор: Артемий Кутейников