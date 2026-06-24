Легенда «Спартака» возвращается в РПЛ, «Зенит» не может продать бразильца. Трансферные слухи дня

«Звонили из клубов ФНЛ, ближнего зарубежья. При всем уважении к ним, ответ с нашей стороны был отрицательным. Артем не ставит цель найти любую команду, чтобы играть в футбол, даже за те деньги, которые его устроили бы. Он достаточно заработал за карьеру, и финансы точно не стоят во главе угла. На первом месте — уровень команды, чтобы она не боролась за выживание в РПЛ, а ставила более амбициозные задачи; и локация, потому что у него трое детей в Москве и ему хочется быть ближе к семье.



Зарубежные чемпионаты точно не рассматриваются, и еврокубки здесь тоже не приоритет. Как раз были звонки от клубов из ближнего зарубежья, которым предстоит выступать в еврокубках. Артем хочет продолжать играть только в РПЛ, это даже не обсуждается. А какой это будет клуб, посмотрим», — приводит слова агента «Матч ТВ».