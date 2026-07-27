Гонка началась: «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»? Это будет яркий сезон

Против «Зенита» в Суперкубке красно-белые вышли без номинального центрфорварда — и забил Мартинс. С «Родиной» случился откат к более классическим 4−2−3−1, а Кристофера в старте не оказалось. Но после перерыва (и замены Угальде) Карседо снова использовал схему с «ложной девяткой» — и отличились Мартинс с Пруцевым, поднявшиеся со скамейки. При этом в суперформе Барко и Маркиньос, активны Жедсон и Солари, а Зобнин выдает такой объем, что лично я с ужасом вспоминаю, как в декабре он чуть не завершил карьеру, потому что не было понимания по новому контракту.