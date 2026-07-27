Гонка началась: «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»? Это будет яркий сезон

Новый сезон Премьер-лиги начался очень бодро
Первый тур не вгонял в депрессию после чемпионата мира — причем очень качественного. Не брал времени на раскачку, набор скорости и формы. А с ходу подтвердил ключевые тенденции: есть ощущение, что мы увидели не только претендентов на титул, но и кандидатов на вылет. И в обоих случаях практически не оказалось сенсаций.
В субботу «Спартак» и «Зенит» — при всех оговорках и сносках на уровень их соперников — сыграли так, как и должны самые статусные и укомплектованные команды лиги. Кстати, в их случае мы увидели два официальных матча (с учетом Суперкубка), поэтому первое впечатление уже сформировалось.
«Зенит», конечно, главный фаворит. Опять же, «Акрон» не тот оппонент, на фоне которого можно определять силу и потенциал, но уже очевидно, что команда Сергея Семака как минимум не стала слабее. А вообще-то прилично усилилась.
В первую очередь за счет Александра Соболева, сохранившего весеннюю форму и снова выигравшего конкуренцию за место в старте. И уже в первом туре набравшего «2+1». В прошлом сезоне «Зениту» очень не хватало стабильного и забивного форварда. В этом он появился с первого тура.
Посвежели и оба фланга: Вега здорово смотрелся на сборах, а в Самаре выглядел так, что на дистанции может спокойно страховать Дугласа Сантоса. Справа по-прежнему хорош Мантуан — и это над ним еще не было Луиса Энрике, помощь которого даже не потребовалась.
Сохранились проверенные и понятные связки в центре обороны и в середине поля: Дивеев — Нино, Барриос — Вендел. Плюс не забываем, что открыто трансферное окно — то есть подстраховка в опорную зону (у Дивеева с Нино она уже имеется) наверняка подъедет. Вероятно, в лице Карпукаса.
Всех этих аргументов уже достаточно, чтобы защитить титул. К тому же год назад конкуренция была намного выше. В праймофой форме находились «Краснодар» и ЦСКА. «Локомотив» еще не начал терять лидеров. Никто не подозревал, что вот-вот повалятся «Динамо» и «Спартак». Точнее, Валерий Карпин и Деян Станкович.
Сейчас ситуация другая. И по составу, и по тому, как он используется (а это важный фактор), красно-белые правда впечатляют. Причем Хуан Карлос Карседо будто сохранил принципы прошлого штаба — с неожиданными позициями лидеров, экспериментами с составом и гибридными схемами, которые меняются по несколько раз за матч. Но даже визуально разница гигантская. Не говоря уже о результатах.
Против «Зенита» в Суперкубке красно-белые вышли без номинального центрфорварда — и забил Мартинс. С «Родиной» случился откат к более классическим 4−2−3−1, а Кристофера в старте не оказалось. Но после перерыва (и замены Угальде) Карседо снова использовал схему с «ложной девяткой» — и отличились Мартинс с Пруцевым, поднявшиеся со скамейки. При этом в суперформе Барко и Маркиньос, активны Жедсон и Солари, а Зобнин выдает такой объем, что лично я с ужасом вспоминаю, как в декабре он чуть не завершил карьеру, потому что не было понимания по новому контракту.
Добавь этой команде качественного нападающего (ни Угальде с одним голом в 17 матчах РПЛ, ни тем более Ливай Гарсия под такую характеристику не подходят, по крайней мере пока) — и это стопроцентный претендент на чемпионство. Судя по тому, что клуб готов потратить до 30 миллионов евро, а один из кандидатов — Даку, летом вопрос с форвардом будет решен.
Но и сейчас «Спартак» выглядит здорово. Он гораздо мощнее «Динамо», которое только привыкает к идеям Сандро Шварца. Того «Локомотива», что еще не растерял лидеров и играл очень свежо (а не так, как в воскресенье против «Ахмата»), и ЦСКА, в нынешнем состоянии вряд ли претендующего на золото.
И он не слабее обновленного «Краснодара», который здорово воспользовался большинством в Казани, но гарантированно потратит время, чтобы перестроиться из-за потерь Сперцяна, Са и травмы Кордобы. Хотя Боселли и Кривцов в новой роли смотрелись потрясающе. Да и Воробьев адаптировался быстро.
Уже через две недели у «Краснодара» выезд к «Спартаку», а 23 августа команда Карседо примет «Зенит». После этих матчей можно более полноценно сформулировать расклады.
Пока же — гонка начинается!
И у меня есть полная уверенность, что она получится не хуже, чем в прошлых сезонах.