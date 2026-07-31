Черчесов проэкзаменует «Спартак», «Динамо» нужно исправляться после первой неудачи. Интриги 2-го тура РПЛ

Остаются большие опасения, что после ухода Эдуарда Сперцяна «Краснодар» неизбежно сделает шаг назад в качестве игры. И в первую очередь — в креативе в финальной трети. Но победа в Казани в первом туре заставила посмотреть на продажу лидера под другим углом. «Быки» показали классное командное взаимодействие в атаке, а новичок Кристиан забил один из голов. Конечно, нужно учитывать тот факт, что с 18-й минуты «Рубин» играл в меньшинстве, но видно, что и без Сперцяна с Кордобой «Краснодару» есть чем похвастаться у чужих ворот. Голы соорудили разные исполнители, а нападение выглядело менее зависимым от конкретных лидеров. Возможно, именно так и будет выглядеть новый «Краснодар»: менее яркий индивидуально, зато более разнообразный.