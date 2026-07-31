Черчесов проэкзаменует «Спартак», «Динамо» нужно исправляться после первой неудачи. Интриги 2-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Спартак»: на волне эйфории
Победа над «Родиной» в первом туре воодушевила многих болельщиков «Спартака» — пошли даже первые разговоры о борьбе за чемпионство и брошенной перчатке в сторону «Зенита». В общем, классика. Но одно дело разгромить дебютанта РПЛ при своих трибунах, а другое — отправиться в Грозный к укрепившемуся летом «Ахмату».
Карседо сам признался, что с «Родиной» его команда пережила непростой отрезок после перерыва и слишком долго не могла добить интригу вторым голом. Именно такие детали обычно остаются в памяти тренеров гораздо сильнее итогового счета 3:0.
Ну, а команда Черчесова в первом туре не просто отыгралась у «Локомотива» в Черкизове, а выглядела лучше как минимум во втором тайме. «Ахмат» показал, что способен навязать интенсивный футбол и дождаться своего шанса против более статусного соперника. Есть ощущение, что «покусает» он в этом сезоне многих фаворитов.
Так что увидим, будет ли атакующий футбол «Спартака» столь же убедительным против организованного соперника, который почти наверняка не оставит столько свободного пространства, как было неделей ранее. Ну и станет понятнее, насколько стартовая победа красно-белых была следствием собственной силы, а насколько — уровня дебютанта РПЛ.
ЦСКА — «Крылья Советов»: ждем дебюта Бориско?
Перед стартом нового сезона к ЦСКА было много вопросов. СМИ, эксперты и болельщики обсуждали неудачную предсезонку, отсутствие трансферов и готовность Дмитрия Игдисамова к самостоятельной работе. Но стартовали армейцы достойно — с волевой победы над «Балтикой». А еще успели подписать голкипера Максима Бориско, который с высокой долей вероятности начнет следующий матч в основе.
Но пока о какой-то устойчивости говорить рано. Голевой пас Кругового в стиле Месси и быстрый приход в себя после пропущенного на первой минуте гола — это, конечно, здорово, но надолго ли у красно-синих хватит запаса прочности?
«Крылья Советов» как раз способны быстро вернуть соперника на землю. После ничьей с «Динамо» в Москве самарцы оставили впечатление команды, которая умеет терпеть без мяча и заставлять соперника делать поперечные передачи в центре поля. Но, возможно, дело было не столько в «Крыльях», сколько в физической готовности бело-голубых, которые откровенно встали после перерыва. В любом случае команда Сергея Булатова уже испортила начало сезона одному московскому клубу. Почему бы не сделать это еще раз?
«Динамо» Мх — «Локомотив»: кто, если не Батраков?
Перед первым туром многие были уверены, что «Факел» спокойно начнет сезон с домашней победы. Вместо этого махачкалинское «Динамо» увезло из Воронежа три очка, причем не за счет случайного стандарта или удачного отскока. Команда пережила пропущенный мяч и дождалась ошибок соперника. В общем, коллектив Вадима Евсеева стартовал очень бодро, а во втором туре может использовать преимущество домашних стен.
У «Локомотива» настроение совсем другое. После ничьей с «Ахматом» положительным оно быть и не могло — и дело не столько в результате, сколько в характере игры. Быстрый гол Бакаева обещал спокойный вечер, но после перерыва команда постепенно упустила игру, позволив грозненцам сравнять счет. Сейчас нужно доказать, что это было лишь стечение обстоятельств. «Ахмат», конечно, соперник более маститый, чем махачкалинское «Динамо», но теперь предстоит отправиться на дальний выезд.
Очевидно, «Локо» нужна парочка трансферов — команда уже страдает без ушедшего Воробьева, лишь через две недели восстановится Монтес, а тут еще и Карпукас может уйти в «Зенит». На одном таланте Батракова далеко не уедешь, и руководству клуба нужно срочно помочь Галактионову. Иначе вытащить этот сезон будет чрезвычайно трудно.
«Балтика» — «Динамо»: когда побежит команда Шварца?
В концовке матча первого тура с «Крыльями» футболисты «Динамо» услышали свист домашних трибун в свой адрес. И по делу — команда буквально выдохлась и во втором тайме не создала ни одного момента до финального свистка. Сандро Шварц закладывает фундамент на будущее, но пока футболисты не в оптимальной форме, выполнять задачи немца по объему работы без мяча они не могут. А это прямо сказывается на качестве игры, что может стать серьезной проблемой на старте сезона.
Сейчас бело-голубым предстоит выезд к «Балтике», которая зарекомендовала себя как сугубо домашняя команда. Коллектив Талалаева хотя и уступил ЦСКА, но показал, что сохранил и дисциплину, и сыгранность, которые отличали его в прошлом чемпионате. В общем, есть повод для оптимизма.
В любом случае сейчас именно «Динамо» нужны какие-то свежие идеи в атаке — одними забросами на ход Тюкавину дело не ограничится, да и в обороне регулярно возникают бреши — «Крылья» в прошлом туре вполне могли огорчить Лунева (который, кстати, несколько раз спас свою команду). Есть ощущение, что тащить Андрею придется и на этой неделе. Нужно потерпеть, пока полевые игроки не наберут тонус.
«Оренбург» — «Зенит»: новый молодой герой РПЛ?
«Оренбург» преподнес главную сенсацию первого тура — проигрывал «Ростову» 0:1 и остался в меньшинстве, но добыл волевую победу, забив решающий мяч в самой концовке. Героем встречи стал 18-летний нападающий Андрей Касаджиков, который вышел на замену во втором тайме и оформил 1+1. Молодой футболист арендован у «Зенита» и сейчас сможет сыграть против клуба, которому принадлежит (в «Оренбурге» уточнили, что запрещающей опции в его соглашении нет).
Правда, победа над «Ростовом» — это одно. А встреча с «Зенитом» — совсем другая история. Петербуржцы начали защиту титула так, как от них и ждали: спокойно разобрали на запчасти «Акрон» (5:0) и показали новичков — Фелипе Аугусто забил один из мячей.
На неделе питерский клуб покинул вратарь Евгений Латышонок — перешел в «Пари НН», но проведет сезон в аренде в «Балтике». Также, по слухам, идут переговоры с «Фламенго» по поводу Луиса Энрике. Бразилец не оправдал завышенных ожиданий, которые сформировала в первую очередь сумма его трансфера (33 миллиона евро, согласно Transfermarkt). Продать его за ту же сумму будет очень проблематично, но пока мы видим, что «Зенит» справляется и без Энрике — фланги атаки здорово закрывают Глушенков и Джон.
В любом случае состав у сине-бело-голубых все еще с отрывом лучший в лиге, и вряд ли это изменится. В прошлом сезоне они потерпели всего два поражения в РПЛ, и одно из них — как раз на выезде от «Оренбурга». Так что сенсация возможна, тем более на старте нового чемпионата это нередкое явление.
«Краснодар» — «Факел»: пересобранная атака
Остаются большие опасения, что после ухода Эдуарда Сперцяна «Краснодар» неизбежно сделает шаг назад в качестве игры. И в первую очередь — в креативе в финальной трети. Но победа в Казани в первом туре заставила посмотреть на продажу лидера под другим углом. «Быки» показали классное командное взаимодействие в атаке, а новичок Кристиан забил один из голов. Конечно, нужно учитывать тот факт, что с 18-й минуты «Рубин» играл в меньшинстве, но видно, что и без Сперцяна с Кордобой «Краснодару» есть чем похвастаться у чужих ворот. Голы соорудили разные исполнители, а нападение выглядело менее зависимым от конкретных лидеров. Возможно, именно так и будет выглядеть новый «Краснодар»: менее яркий индивидуально, зато более разнообразный.
Но все это пока лишь теории, рано делать выводы после одного матча, тем более в котором почти 80 минут команда играла в большинстве. Но вряд ли и «Факел» будет готов оказать достойное сопротивление на выезде. Команда Олега Василенко не лучшим образом смотрелась в первом туре. И пока не похоже на то, что она способна провести качественный сезон, избежав борьбы за выживание.
Автор: Марк Бессонов