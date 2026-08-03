«Почему Ву не знает правил? Почему в “Спартаке” так верят в Максименко?» Орлов — о Даку и хет-трике Глушенкова

Ву, Ндонг, Шелия
Матч в Грозном для «Спартака» начался хуже не придумаешь! Такой пенальти, конечно… Ну как же так? Почему Ву не знал правил игры? Это же матчасть! Почему тренеры ему не разъяснили нюансы? Странно… Как итог — 0:1 в самом дебюте.
Ну и второй эпизод — победный гол красно-белых. Я, если заметили, всегда поддерживаю принципы фейр-плей, критикую грубиянов, тех, кто постоянно действует на грани фола.
Ну вот что натворил Ндонг? У тебя мяч под ногой, ты его контролируешь. Так и продвигай его, иди дальше! Но он зачем-то захотел отпихнуть Угальде, попал ему по лицу. Фол — штрафной — гол.
Ну нельзя себя так вести! И таких игроков хватает в каждой команде. Возьмите того же Касереса из «Динамо». Грязно играет, жестко. Ходит по грани. Вот и привез пенальти в матче с «Балтикой»…
Понятно, что не только Ндонг виноват в пропущенном голе. Шелия, видимо, не знает, как Барко исполняет штрафные. Вроде опытный голкипер, а не учел того, что аргентинец бьет с подрезкой.
Барко подкручивает мяч. Шелии следовало просто сыграть надежнее, отбить кулаками. А он пытался поймать и…
Спартаковец пробил во вратарский угол. Возможно, Шелия где-то и самоуспокоился в эту секунду: мол, мяч летит мне в руки, здесь-то я точно сыграю. Потеря концентрации.
Даку, Кокорин
1:2. В принципе, «Спартак» наиграл на эту победу, проявил характер. Результат закономерен. А сейчас еще и Даку к москвичам присоединится. Безусловно, квалифицированный нападающий, способен усилить команду Карседо. В его мастерстве никто не сомневается.
Хотя один момент все-таки смущает. Вольется ли он в коллектив, найдет ли общий язык с новыми партнерами? Даку — футбольный эгоист. Да, нацелен на гол. Но часто тянет одеяло на себя. Больше думает о своей результативности.
Сможет ли он играть на команду так же, как Маркиньос, Барко? Сможет ли отрабатывать в прессинге? По своей манере он чем-то напоминает Ибрагимовича. Тот тоже поначалу был на поле эгоистом, затем, правда, поменялся.
Что ж, понаблюдаем за Даку в новой команде. Сможет ли он измениться? Совпадет ли его менталитет с психологией Барко, Маркиньоса? Поймем совсем скоро.
Знаю, что к нему был предметный интерес со стороны ЦСКА. Но Даку хотел зарплату, которая превышала бы оклад Акинфеева. В армейском клубе на это пойти не могли.
В «Спартаке» другие ставки. Стороны договорились. Что ж, на первый взгляд это выглядит топ-приобретением красно-белых. Если только будет решена проблема, которую я обозначил чуть выше.
Даку в свое время действительно мог оказаться и в «Зените». Сделка сорвалась. Возможно, питерцев насторожили некоторые моменты в поведении футболиста. Учитывались же и репутационные риски.
Ведь почему Кокорина не вернули в «Зенит»? Из-за той известной истории, в которую он влип с Мамаевым. Клуб оставлял за собой право не приглашать к себе игрока, который сам себя скомпрометировал. Мелочей в футболе не бывает.
Слушайте, Николай Петрович Старостин подбирал в «Спартак» игроков, которые соответствовали спартаковскому духу. Это я опять к вопросу о корректности, о честной игре. Ведь однажды в пользу красно-белых был назначен «левый» пенальти. И знаете, как поступил Женя Ловчев? Подошел к точке и демонстративно пробил в сторону углового флага! А Ндонг взял и ударил Угальде, отмахнулся… Зачем?!
Глушенков, Соболев
«Зенит» крупно победил «Оренбург». Бенефис Глушенкова! Когда молодец, тогда молодец. Сыграл потрясающе! Все три его гола — на загляденье.
Не спорю, я его порой критикую за то, что он выключается из игры, начинает указывать, как кому надо действовать. Но в Оренбурге он был полностью сконцентрирован на футболе. Был вовлечен во все эпизоды. Мог и голевой пас в свой актив записать.
Первый мяч зенитовцев — шедевр. Все быстро, на скорости, в касание. Прекрасная комбинация. Красиво! Мне эта атака напомнила тот «Зенит», в котором играли впереди Дзюба и Азмун. Тогда появились и Вендел, и Клаудиньо.
Бросается в глаза, что подопечные Семака хорошо готовы физически, не проседают. Явно прибавляет Джон Джон. Парень освоился.
Соболев прогрессирует. Очередной матч может занести себе в актив. Пока не видел статистики матча с «Оренбургом». Но вот во встрече с «Акроном» точность передач у него составила 73 процента. Для него это очень прилично! Раньше процент был ниже. И на каждую игру Александр выходит с огромным желанием.
Слушайте, ну он же не зомби. Соболев показывает, что обучаем и способен прибавлять, расти. Он полезен. И в завершении, и в подыгрыше. И в своей штрафной отрабатывает на угловых.
Три претендента на титул
Первые два тура показывают, что, похоже, три команды разыграют титул — «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Во всяком случае, они осенью они уйдут в отрыв. Создадут себе неплохой задел на будущее. Все-таки по подбору исполнителей превосходят другие команды.
В том же «Спартаке» смущает лишь одна позиция. Вратарская. Не до конца понимаю, почему в клубе не первый год так верят в Максименко.
Ну что он сотворил в Грозном? Про пенальти мы уже поговорили. Но был же еще и обрез, когда он подарил мяч Самородову. Тот мог наказать. Рискованные решения…
Максименко, надо признать, нечасто выручает свою команду. Сравните его с Агкацевым и Адамовым. Краснодарец и зенитовец выглядят предпочтительнее на последнем рубеже.
Не знаю… Есть же у «Спартака» Помазун. Почему бы ему не дать шанс в чемпионате? Не считаю Максименко железным первым номером команды Карседо.
В общем, претензии «Спартака» на чемпионство логичны. Но москвичам, безусловно, нужно иметь надежного голкипера.
Автор: Виталий Айрапетов