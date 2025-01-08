Зидан вместо Дешама в сборной Франции — после ЧМ-2026

Дешам уже объяснил свое решение. «Это будет 2026 год. Я в команде с 2012-го, контракт продлится до 2026-го — до окончания следующего чемпионата мира. Все закончится, потому что когда-то должно закончиться. В моей голове это совершенно ясно. Нужно уметь сказать “стоп”. Дальше — жизнь. Не знаю, какой именно она будет, но тоже получится очень хорошей. 14 лет — большой срок. Я здесь не ради рекордов, тем более учитывая высокие требования. Самое главное, что французская команда остается на вершине, где она и была на протяжении многих лет», — приводит слова Дидье RMC Sport.