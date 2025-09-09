Роналду повторил рекорд по числу голов в матчах квалификации чемпионата мира

Во вторник Роналду забил на 58-й минуте с пенальти в гостевой игре против команды Венгрии, доведя число голов в отборе на чемпионат мира до 39. Столько же на счету форварда сборной Гватемалы Карлоса Руиса, который завершил карьеру в 2017 году.