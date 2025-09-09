Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
1
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
2
:
Румыния
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
11
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
1
:
Латвия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Украина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
2
:
Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
5
:
Легион
2
П1
X
П2

Роналду повторил рекорд по числу голов в матчах квалификации чемпионата мира

Португалец отличился в матче с венграми и забил 39-й гол — столько же на счету гватемальца Карлоса Руиса.

Источник: AP 2024

БУДАПЕШТ, 9 сентября. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду повторил рекорд по количеству забитых мячей в матчах квалификации чемпионата мира.

Во вторник Роналду забил на 58-й минуте с пенальти в гостевой игре против команды Венгрии, доведя число голов в отборе на чемпионат мира до 39. Столько же на счету форварда сборной Гватемалы Карлоса Руиса, который завершил карьеру в 2017 году.

Ближайшим преследователем Роналду по этому показателю является аргентинский нападающий Лионель Месси (36). Однако футболист пропустит заключительную игру квалификации мирового первенства в Южной Америке. В ночь на 10 сентября аргентинцы сыграют в гостях против команды Эквадора. Обе сборные ранее обеспечили себе участие в финальной части чемпионата мира 2026 года.

Счет после гола Роналду стал 2:1 в пользу португальцев.